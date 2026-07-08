Trumpova slova vedou k reakci trhů. Dalo se to očekávat

Lucie Podzimková

8. července 2026 13:10

Ropa, ilustrační fotografie.
Ropa, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Děje se to, co se dalo očekávat. Světové trhy již reagují na nejnovější slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž dal najevo, že pro něj skončilo příměří mezi USA a Íránem. Ropa opět zdražuje. 

Než se Trump dostal ke slovu v rámci summitu NATO, kde naznačil možné obnovení bojů na Blízkém východě, prodával se barel ropy za 76 dolarů. Jakmile došlo na vyjádření amerického prezidenta, barel zdražil o dva dolary. Ceny přitom stoupaly už předtím kvůli nočním útokům americké armády a íránských revolučních gard, upozornila BBC

Trump na summitu čelil otázce, zda je příměří mezi oběma stranami konfliktu u konce. Politik to označil za velmi zajímavý dotaz. "Myslím, že je to u konce. Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," řekl americký prezident.

Šéf Bílého domu zmínil, že bude mluvit s americkými vyjednavači, kteří podle jeho slov chtějí v jednání pokračovat. "Je to ztráta času s nimi jednat. Jsou to lháři," prohlásil na adresu Teheránu.

"Uděláme dohodu, všichni souhlasí, žádné jaderné zbraně. Oni vylezou ven, promluví s novináři a řeknou, že jsme o tom ani nemluvili. Je s nimi něco špatně. Jsou to blázni," pokračoval Trump. "Je mi to jedno, můžou jednat. Myslím, že se jen plýtvá časem. Je to jen banda lhářů," dodal. 

Americké vojenské velení v noci informovalo, že zahajuje sérii úderů proti Íránu v odvetě za údajné íránské útoky na komerční lodě, které používaly mezinárodní námořní cestu. "Americké údery jsou reakcí na íránské útoky na tři komerční lodě, které pluly Hormuzským průlivem. Íránská agrese byla nedovolená, nebezpečná a byla jasným porušením příměří," uvedla armáda.

Podle amerického velení bylo zasaženo více než 80 íránských cílů, a to včetně asi 60 malých lodí íránských revolučních gard. Íránská státní média informovala o útocích na ostrov Kešm či město Bandar Abbas. Teherán nenechal noční americké útoky bez reakce. V brzkých ranních hodinách provedl odvetné útoky na americká vojenská zařízení v regionu, konkrétně v Bahrajnu a Kuvajtu. 

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