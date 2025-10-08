Prezident Donald Trump prosazuje tvrdý přístup své administrativy v celých Spojených státech, a to podle CNN znepokojivým a drastickým způsobem. V posledních dnech se jeho administrativa snažila obejít rozhodnutí soudce, kterého sám jmenoval, proti použití Národní gardy v Portlandu. Trump také naplno zaútočil na demokraty v projevech k armádním špičkám a vojákům, čímž popudil generály a admirály proti politické „modré straně“.
Prezident navzdory nesouhlasu starosty a guvernéra Illinois pokračuje v nasazování Národní gardy do Chicaga a ve středu dokonce prohlásil, že by starosta a guvernér měli jít do „vězení“. Trump nově také zvažuje použití zákona o povstání (Insurrection Act), který nebyl desítky let použit. Užití tohoto zákona by mu dalo větší pravomoc k domácímu nasazení armády.
Toto vše se děje, přestože neexistují důkazy o skutečném povstání nebo mimořádně vysoké úrovni kriminality či násilí v dotčených městech. Soudce jmenovaný Trumpem o víkendu uvedl, že záznamy ukazují, že protesty v Portlandu nebyly nijak zvlášť násilné. Zdá se, že dochází k bodu zlomu, kdy Trump jedná navzdory soudům, faktům v terénu a dlouhodobým normám chránícím armádu před politizací.
Ačkoliv se zpočátku spekulovalo, že Američané si primárně přejí potlačení kriminality bez ohledu na detaily, veřejnost zaujala k Trumpovu hazardu spíše odmítavý postoj. Nedávné průzkumy ukazují, že skepse Američanů vůči nasazení vojsk stále roste.
Například průzkum CBS News-YouGov z tohoto víkendu ukázal, že 58 % Američanů nesouhlasí s Trumpovým rozhodnutím vyslat Národní gardu do amerických měst, zatímco 42 % souhlasí. Podobně se projevily i další průzkumy. Dřívější průzkumy přitom naznačovaly, že veřejnost byla ohledně počátečního nasazení vojsk do Los Angeles rozdělena rovnoměrně. Nová data však naznačují, že Američané jsou nyní celkově proti použití Gardy, a to bez ohledu na názor místních úřadů.
Navíc se nezdá, že by Trumpův přístup pomáhal jeho popularitě v otázkách kriminality. Schvalování jeho postupu na poli kriminality kleslo ze 43 % na 41 %. To jsou neobvyklá čísla pro Trumpa, který se dlouhodobě prezentuje jako bojovník proti zločinu.
Kritika veřejnosti není jen o účinnosti, ale také o principu. Průzkum New York Times-Siena College zjistil, že Američané se více obávají toho, že Trump využívá Národní gardu k „zastrašení svých politických oponentů“ (51 %), než že by se báli „vymknutí zločinu kontrole“ (42 %). Většina Američanů navíc souhlasí s myšlenkou, že armáda by měla být nasazena pouze k řešení „externích hrozeb“ (58 % proti 25 %). Trump naopak usiluje o nasazení vojsk proti údajným vnitřním hrozbám, které nazývá „nepřítel zevnitř“. I když Trumpova základna s ním pevně stojí, prezident podniká tyto drastické kroky navzdory vůli většiny Američanů.
Prezident republiky Petr Pavel se nachází v situaci, která může na dlouhé roky vymezit směřování české politiky. Rozhodnutí o tom, komu svěří pověření k sestavení vlády, není pouhým formálním gestem. V sázce je kromě obsazení Strakovy akademie také to, zda se Česká republika vydá cestou umírněné stability, nebo sklouzne k experimentu s nevyzpytatelnou koalicí, v níž by politická racionalita ustoupila ideologickému chaosu.
Zdroj: Jakub Jurek