Trumpův ministr financí označil Zelenského za parchanta a Mr. Beana na cracku

Americký ministr financí Scott Bessent doporučil prezidentu Donaldu Trumpovi, aby v Oválné pracovně nehostil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, přičemž ho v soukromí označil za „malého parchanta“, „dítě se speciálními potřebami“ či „Mr. Beana na cracku“.
Informace o těchto nelichotivých výrocích na adresu světového lídra přináší nová kniha s názvem Regime Change, jejímiž autory jsou reportéři deníku New York Times Maggie Habermanová a Jonathan Swan. Publikace, která detailně mapuje fungování druhé Trumpovy administrativy, má celosvětově vyjít v úterý.
Zprávy o údajných Bessentových výrocích mohou uvést Trumpovu administrativu do rozpaků, ačkoliv samotné setkání obou prezidentů nedopadlo dobře. Schůzka se uskutečnila 28. února 2025 a skončila naprostým fiaskem, když Donald Trump a viceprezident JD Vance ostře zkritizovali Zelenského za nedostatek vděčnosti ohledně americké pomoci v boji proti ruské invazi i za to, že na jednání nedorazil v obleku. Otázka pomoci Ukrajině zůstává i nadále zásadním tématem a stala se předmětem diskusí také na summitu G7, který se konal začátkem tohoto týdne ve Francii.
Podle autorů knihy mělo hned několik Trumpových poradců z plánované schůzky v Bílém domě obavy, jelikož hrozilo, že situace eskaluje. Zelenskyj přitom do Washingtonu dorazil s cílem stvrdit dohodu o nerostných surovinách, kterou připravil právě ministr financí Bessent. Tehdejší poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz se neúspěšně pokoušel ukrajinské straně předat vzkaz, že by měl Zelenskyj přijít ve společenském obleku. Sám Bessent pak Trumpovi důrazně doporučoval, aby ukrajinského vůdce do Bílého domu vůbec nepouštěl, dokud zmíněnou smlouvu nepodepíše.
V knize se uvádí, že Bessent před svými spolupracovníky mluvil o Zelenském jako o vyčuraném člověku, který se pro Evropany chová jako problémové dítě a působí jako Mr. Bean na cracku. Americké ministerstvo financí na žádost o komentář k těmto informacím bezprostředně nereagovalo.
K setkání nakonec došlo a Bessent byl osobně přítomen v místnosti, když se viceprezident Vance do ukrajinského hosta ostře pustil. Podle svědectví autorů bylo na Vancovi patrné, jak postupně rudne vzteky, když Zelenskyj neústupně požadoval bezpečnostní záruky, což viceprezident vnímal jako drzost a nevděk.
Po tomto neúspěšném jednání se Bessent vyjádřil pro agenturu Bloomberg v tom smyslu, že Zelenskyj předvedl jeden z největších diplomatických vlastních gólů v historii. Dodal tehdy, že byl naprosto šokován způsobem, jakým ukrajinský prezident v Oválné pracovně vystupoval, jak mluvil s prezidentem i viceprezidentem, a především jakým způsobem vyjádřil neúctu k celému americkému lidu.
Kniha Regime Change přináší také detaily o tom, jak neúspěšně Bessent vedl předběžná vyjednávání o suroviny přímo v Kyjevě, kam odcestoval ještě před fiaskem ve Washingtonu s cílem přimět Zelenského k podpisu. Podle autorů se schůzka proměnila v pětačtyřicetiminutovou ostrou hádku, při které na sebe oba muži křičeli. Bessent, který byl tehdy ve funkci teprve několik dní, nakonec na Zelenského vyjel s otázkou, co vlastně sakra chce dělat.
Celá vyjednávání následně uvízla na mrtvém bodě kvůli sporům mezi Bessentem a tehdejším ministrem obchodu Howardem Lutnickem ohledně přesné formulace textu dohody. Autoři uvádějí, že Donald Trump nakonec požádal manželku viceprezidenta Ushu Vanceovou, která je absolventkou právnické fakulty na Yaleově univerzitě, aby ukrajinské úpravy v textu přezkoumala. Ta dokument označila za strašný a provedla v něm rozsáhlé textové korektury.
Pro samotného Bessenta však může být nejvíce nepříjemné zveřejnění jeho vlastních názorů na Donalda Trumpa, kterého v rozhovorech se svými známými přirovnal k vlivnému demokratickému sponzorovi a investorovi Georgi Sorosovi, který je pro řadu republikánů symbolem progresivismu. Bessent, který pro Sorose v minulosti pracoval, svým spolupracovníkům řekl, že mu Trump svého bývalého šéfa velmi připomíná a že jsou v podstatě stejný živočišný druh.
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Zdroj: Libor Novák