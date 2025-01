Trumpův návrat do politiky provází hromada lží. Vytvořil svět, kde pravdou může být cokoliv, varují experti

V projevu Trump tvrdil, že jeho administrativa ukončí „násilnou a nespravedlivou zneužitelnost ministerstva spravedlnosti“, což je obvinění, pro které neexistují důkazy. Rovněž prohlásil, že americká vláda „selhává v ochraně zákonadbalých občanů“, zatímco poskytuje „azyl nebezpečným zločincům z jiných zemí“. Tyto výroky byly rychle označeny za nepodložené.

Trump, často nazývaný „lživým šéfem Ameriky“, během své první vlády pronesl více než 30 000 nepravdivých nebo zavádějících tvrzení. Zdá se, že se tento trend nezměnil. Během svého inauguračního týdne Trump hovořil o otázkách, jako jsou inflace, Panama Canal, jeho porážka ve volbách v roce 2020 či povstání z 6. ledna 2021, přičemž mnohé z jeho výroků byly zjevně nepravdivé.

Například při zmínce o Panamském průplavu tvrdil, že USA jsou „dramaticky přepláceny“ a že průplav ovládá Čína. Panamské úřady však tuto informaci popřely a zdůraznily, že průplav zůstává pod správou nezávislého Panamského úřadu. Trump rovněž zopakoval své tvrzení, že prezidentské volby v roce 2020 byly „zcela zmanipulované“, přestože opakovaná vyšetřování, včetně závěrů jeho vlastního ministra spravedlnosti, potvrdila regulérnost voleb.

Další nepravdivé prohlášení se týkalo bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Trump tvrdil, že odmítla nabídku na nasazení 10 000 vojáků během povstání 6. ledna. Avšak žádný takový rozkaz nebo žádost Trump nikdy nevydal.

Trump také překroutil fakta týkající se prezidenta Joea Bidena. Tvrdil například, že Biden udělil „milost třiatřiceti vrahům“. Ve skutečnosti Biden pouze zmírnil tresty 37 vězňům na federální úrovni, což není totéž jako prezidentská milost.

I Trumpova oficiální biografie na webových stránkách Bílého domu obsahuje nepravdy. Text například tvrdí, že Trump „zvítězil drtivým vítězstvím“ v posledních volbách, což se nezakládá na pravdě. Rovněž zmiňuje, že během své politické kariéry přežil několik pokusů o atentát, což nebylo nikdy potvrzeno.

Faktické chyby a lživá prohlášení se však neomezují jen na Trumpova slova. Sociální média a pravicově orientovaná média často šíří jeho tvrzení bez ověření. Například generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg oznámil, že platforma již nebude využívat služeb třetích stran pro ověřování faktů, což otevírá dveře dalšímu šíření dezinformací.

Demokratický stratég Kurt Bardella situaci shrnul slovy: „Trump vytvořil svět, kde si lidé mohou vymýšlet vlastní fakta a pravda se stává tím, co za ni považujete. Pokud to prezident řekne, je to pravda.“