Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský premiér Donald Tusk spolu hovořili o aktuální situaci a perspektivách ukončení konfliktu. Podle Zelenského se diskutovalo o diplomatických příležitostech a bylo zdůrazněno, že „spolehlivý mír je nezbytný pro všechny“.
Mezi dalšími tématy jednání byla také společná výroba obranných systémů, podpora Ukrajinců žijících v Polsku a vyhlídky na vstup Ukrajiny do Evropské unie. Zelenskyj dodal, že s Tuskem souhlasil s tím, že první vyjednávací fáze pro Ukrajinu a Moldavsko by měla začít současně.
Polský premiér Donald Tusk sdělil novinářům, že má jistou intuici, a dokonce i určité signály, že by mohlo dojít k „zmrazení“ konfliktu. Nechtěl mluvit o jeho úplném konci, ale vyjádřil naději, že se tak stane spíše dříve než později.
Tusk dodal, že ačkoliv je Zelenskyj opatrný, stále si udržuje optimismus. Ukrajinská strana si velmi přeje, aby se do budoucích jednání o příměří a míru zapojila Evropa, včetně Polska. Na tom má zájem i Varšava, protože mír v regionu by měl pozitivní dopad na polskou bezpečnost.
Do debaty o situaci na Ukrajině se zapojila i finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová. V rozhovoru pro agenturu Reuters vyjádřila naději, že americký prezident Trump zavede sankce proti Rusku.
Podle ní je důvod, proč Rusko opět projevuje ochotu k jednání, spojen se zvýšenými dodávkami zbraní na Ukrajinu. Tyto dodávky údajně vytvářejí tlak na Rusko, které se snaží najít východisko z války. Valtonenová také zdůraznila, že jedinou strategií pro ukončení války je nadále Ukrajinu podporovat.
Ukončení války na Ukrajině bylo i téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi.
Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.
Americký návrh zahrnuje příměří na Ukrajině, ne ale trvalý mír. Zároveň navrhuje faktické uznání ruských územních zisků odložením této otázky na 49 až 99 let. Dále pak počítá se stažením většiny sankcí proti Rusku a návratem k energetické spolupráci, tedy importu ruského plynu a ropy.
Součástí návrhu ale nejsou záruky nerozšiřování NATO, které Rusové neustále požadují. Moskva nedostala ani slib, že by USA přerušily vojenskou podporu Ukrajině, ale zdá se, že tento bod by přijala.
O tom, že je dohoda možná, svědčí i vyjádření několika předních evropských politiků. Například polský premiér Donald Tusk řekl 30. července, že je „velká šance a mnoho náznaků, které naznačují, že by ruská invaze na Ukrajinu mohla být alespoň pozastavena v blízké budoucnosti“.
