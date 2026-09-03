Tusk: Požár v továrně na výrobu dronů byl žhářstvím, za útokem zřejmě stojí Rusko

Polský premiér Donald Tusk prohlásil na středečním jednání vlády, že požár v továrně na výrobu dronů WB Electronics byl úmyslným žhářstvím a za útokem stojí s vysokou pravděpodobností Rusko.
Podnik WB Electronics patří k největším soukromým zbrojařským firmám v Polsku a vyrábí průzkumné i sebevražedné drony, jako jsou systémy FlyEye a Warmate, které ukrajinská armáda aktivně využívá v bojích proti ruským silám. Požár, který vypukl v pondělí ráno, se záchranářům podařilo rychle uhasit a událost se obešla bez zranění či obětí na životech.
Polský lídr označil tento incident za pokračování eskalačních kroků Ruska v celém regionu a upozornil, že nejde o první ani poslední případ podobného typu. Polská prokuratura událost ve stejný den klasifikovala jako teroristický trestný čin spáchaný cizí zpravodajskou službou prostřednictvím úmyslného založení požáru. K útoku dochází v době, kdy v evropském prostoru výrazně sílí podezřelé sabotáže namířené proti zařízením spojeným s vojenskou výrobou a podporou Ukrajiny.
Kromě incidentu ve WB Electronics zaznamenalo Polsko v neděli druhý požár ve zbrojním odvětví, který zasáhl závod společnosti JFG Composites v Lublinu. Tento podnik se specializuje na výrobu kompozitních součástek pro letectví, včetně komponentů pro letadla a vrtulníky.
Série bezpečnostních incidentů se rozšířila i do dalších evropských zemí. V srpnu byly na letišti Lipsko/Halle ve východním Německu a v jeho blízkosti zaznamenány tři drony nesoucí výbušný materiál, přičemž jeden z nich byl objeven nedaleko ukrajinského transportního letounu Antonov určeného k přepravě munice.
Vláda německého kancléře Friedricha Merze v úterý obvinila z tohoto narušení bezpečnosti Rusko a oznámila odvetná opatření, přičemž představitelé Evropské unie vyjádřili Německu podporu a vyzvali k dalším vizovým restrikcím vůči Ruské federaci.
Související
Tusk: Polské bezpečnostní složky zmařily ruský atentát na amerického občana ve Varšavě
Armáda byla připravena ruskou raketu sestřelit, prohlásil Tusk
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Rusko přechází od hrozeb k činům. Co hrozí Británii po vlně nejnovějších výhrůžek?
před 1 hodinou
Tusk: Požár v továrně na výrobu dronů byl žhářstvím, za útokem zřejmě stojí Rusko
před 2 hodinami
Izrael usiluje o podporu Trumpa pro plán na vysídlení Palestinců z Pásma Gazy
před 2 hodinami
Počasí, jaké planeta tisíc let nezažila. OSN varuje před příchodem jevu El Niño
před 4 hodinami
Počasí přinese do Česka příští týden tropy, pak se výrazně ochladí
včera
Katastrofa v Nepálu má už 1200 mrtvých. Lidé vyhrabávají příbuzné holýma rukama
včera
Kallasová odmítla návrhy Francie a Německa na rozsáhlou reformu evropské diplomacie
včera
Trump chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv
včera
EU a NATO kvůli rostoucím hybridním útokům na evropském území zvýší tlak na Rusko
včera
Policie zahájila exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka
včera
Po devíti měsících na pevnině. Pět tisíc námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln dorazilo do Thajska
včera
Babiš označil incidenty v Německu za velmi vážné. Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni
včera
Obvinění Ruska z dronového útoku je velká chyba, prohlásil Putin. Medveděv Berlínu hrozí odvetou
včera
Politico: Česko a některé další státy EU poskytnou miliardy na centra pro AI
včera
Mladík podezřelý z vraždy Charlieho Kirka může dostat trest smrti
včera
Počty mrtvých rostou, nikdo ale netuší, kdo vlastně zemřel. V Nepálu začal velký sběr DNA
včera
Německo obvinilo Rusko ze spáchání dronového útoku na letišti v Lipsku
včera
Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná
včera
Ruská armáda zahájila novou fázi útoků na Ukrajinu
včera
Zelenskyj varoval letecké společnosti. Prakticky uzavřel vzdušný prostor nad Ruskem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval letecké společnosti a pojišťovny, že vzdušný prostor nad Ruskem se stává plně nebezpečným a de facto se uzavírá. Reagoval tak na výrazné stupňování ukrajinských dronových operací nad ruským územím. Upozornění směřovalo všem dopravcům, kteří dosud využívají klíčová ruská letiště, především v Moskvě a Petrohradu. Zelenskyj zdůraznil, že samotná válka rozpoutaná Moskvou postupně uzavírá ruské nebe pro civilní provoz.
Zdroj: Libor Novák