Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce

Ukrajinská vicepremiérka Julia Svyrydenková vyjádřila hlubokou vděčnost České republice za rychlou a štědrou pomoc v oblasti energetiky. Podle jejích slov česká vláda vyčlenila 500 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, na nákup generátorů, které mají být do konce tohoto týdne doručeny do frontové Dněpropetrovské oblasti. Svyrydenková zdůraznila, že tato podpora zachraňuje životy a posiluje odolnost Ukrajiny v mimořádně těžké situaci.
K poděkování se připojil také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který ocenil rozhodnutí svého českého protějšku Petra Macinky. Sybiha uvedl, že tato solidarita potvrzuje silné pouto mezi oběma státy a jejich národy. Připomněl známé přísloví, že v nouzi poznáš přítele, a označil Českou republiku za skutečného a vytrvalého partnera v boji proti agresorovi.
Ukrajinští představitelé vyzdvihli nejen vládní pomoc, ale především mimořádné nasazení české občanské společnosti. Svyrydenková adresovala své díky organizacím jako Dárek pro Putina, Team 4 Ukraine či Post Bellum. Právě iniciativa Dárek pro Putina spustila minulý týden novou sbírku, ve které Češi za pouhých pět dní vybrali na generátory neuvěřitelných 135 milionů korun.
Tato vlna české solidarity vzbudila značný ohlas v mezinárodních médiích. Celková částka, která se v České republice sešla během několika málo dnů, přesáhla v přepočtu 6 milionů dolarů. Podle ukrajinské vicepremiérky takové nasazení demonstruje výjimečný závazek pomáhat lidem v nouzi.
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci vysvětlil, že vládní příspěvek ve výši 10 milionů korun je maximální možnou částkou, kterou lze uvolnit v režimu současného rozpočtového provizoria.
I přes tato administrativní omezení však pomoc odchází okamžitě, aby pokryla kritické výpadky elektřiny v nejvíce ohrožených regionech. Generátory jsou určeny pro zajištění základních životních potřeb civilistů i fungování kritické infrastruktury.
Svyrydenková i Sybiha se shodují, že české činy překračují hranice běžné diplomacie. Spolupráce mezi Prahou a Kyjevem je podle nich ukázkou upřímného přátelství, na které jsou obě strany hrdé. Společný postup české vlády a tisíců drobných dárců vnímá ukrajinská strana jako klíčový pilíř své obrany proti energetickému teroru ze strany Ruska.
