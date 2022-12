Ukrajina při další výměně válečných zajatců s Ruskem získala 64 svých vojáků včetně Američana

"Podařilo se také osvobodit občana Spojených států, který našim lidem pomáhal - Suediho Murekeziho," napsal na telegramu Jermak, který zveřejnil rovněž snímky a videozáběry osvobozených vojáků. "Navrácena byla i těla čtyř padlých," doplnil. Jermak poděkoval všem, kdo se na propuštění zajatců podíleli, a upozornil, že "zbývá ještě hodně práce". Další podrobnosti nesdělil.

Mluvčí ukrajinské rozvědky Andrij Jusov podle listu Ukrajinska pravda upřesnil, že Američana se podařilo vyměnit za pravoslavného duchovního, který byl na Ukrajině odsouzen za vlastizradu. "Řeknu, že s jeho pomocí se dnes na Ukrajinu vrátil občan USA a může se vrátit do vlasti," řekl mluvčí v televizi.

Britský list The Guardian minulý týden napsal, že se s Murekezim telefonicky spojil a ten mu sdělil, že byl zadržen v červnu v jihoukrajinském Chersonu, který tehdy okupovaly ruské síly. Následující měsíce podle listu strávil ve věznicích, až ho na konci října východoukrajinští proruští separatisté propustili a on žil v Doněcku, ze kterého ale nemohl odjet. Úřady mu totiž nevrátily pas.

Murekezi a jeho blízcí uvedli, že se do bojů na Ukrajině nezapojil, do země se přestěhoval za prací a v roce 2020 se tam usadil natrvalo, popsal The Guardian. Když Rusové v březnu obsadili Cherson, rozhodl se podle svých slov zůstat a pomáhat jeho obyvatelům. Ruská agentura TASS v srpnu napsala, že ho v Doněcku obvinili z "podněcování etnické nenávisti" za protesty proti ruské invazi na Ukrajině. Jeho právník tvrdil, že se do protestů zapojil náhodou.

Ukrajina a Rusko si v posledních měsících vyměnily několik stovek zajatých osob, naposledy minulý týden v úterý, kdy obě strany hlásily propuštění 60 vězňů na každé straně.