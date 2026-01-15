Ukrajina přiznává krizi v armádě: 200 tisíc vojáků dezertovalo, další miliony se vyhýbají odvodu

Nově jmenovaný ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov šokoval veřejnost i poslance, když ve středu otevřeně popsal kritický stav lidských zdrojů v tamních ozbrojených silách. Během svého nominačního projevu v parlamentu uvedl, že přibližně 200 tisíc vojáků opustilo své pozice bez povolení a jsou vedeni jako zběhové. Je to vůbec poprvé, kdy vysoký ukrajinský představitel oficiálně potvrdil takto vysoký rozsah dezerce, o kterém se dosud pouze spekulovalo v kuloárech.
Situace v zázemí není o nic příznivější, protože podle Fedorových slov se vojenské službě aktivně vyhýbají přibližně dva miliony mužů. Ti jsou v současné době v hledáčku úřadů jako osoby podezřelé z vyhýbání se odvodu. Přestože stanné právo zakazuje mužům ve věku 23 až 60 let opustit zemi, desetitisícům z nich se podařilo uprchnout nelegálně, což dále oslabuje schopnost Kyjeva doplňovat prořídlé stavy na frontové linii.
Prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s novým šéfem obrany připustil, že celý systém mobilizace vyžaduje hluboké a zásadní změny. Armáda je pod obrovským tlakem, neboť čelí početnějšímu nepříteli v extrémně brutálních podmínkách, kde jsou ukrajinské jednotky často v nevýhodě kvůli nedostatku munice i mužů. Fedorov, který se v necelých 35 letech stal nejmladším ministrem obrany v historii země, má nyní za úkol tento nepříznivý trend zvrátit.
Mychajlo Fedorov, který dříve vedl ministerstvo pro digitální transformaci a stál za úspěšným rozvojem dronové války, vidí řešení v masivním nasazení technologií. Podle něj je cesta k záchraně životů ukrajinských hrdinů v robotizaci. Více robotů na bojišti podle něj znamená méně lidských ztrát, což je při současném nedostatku personálu pro Ukrajinu naprosto klíčové. Ministr zdůraznil, že technologická převaha musí kompenzovat chybějící živou sílu.
Ukrajinský obranný průmysl se pod Fedorovým vedením již nyní transformuje v moderní technologické centrum. Aktuálně v zemi působí přes 500 firem vyrábějících drony, stovky podniků zaměřených na rušení signálu a více než dvě desítky soukromých výrobců raket. Právě posílení technologické složky armády označil prezident Zelenskyj za jednu z hlavních priorit nového ministra, který má nahradit dosavadní metody modernějším přístupem.
Zatímco se Fedorov soustředí na inovace, ukrajinská společnost se bude muset vyrovnat s tvrdou realitou čísel, která ministr zveřejnil. Problémy s morálkou a vyčerpáním vojáků, kteří jsou na frontě bez vystřídání dlouhé měsíce, jsou nyní oficiálně uznaným faktem.
Související
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Ukrajina přiznává krizi v armádě: 200 tisíc vojáků dezertovalo, další miliony se vyhýbají odvodu
před 1 hodinou
Evropa posílá vojáky do Grónska. Trumpovi ustoupit nehodlá
před 1 hodinou
Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo
před 2 hodinami
Nevyzpytatelné počasí pokračuje. Meteorologové avizují víkendové varování
před 2 hodinami
Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty
před 3 hodinami
První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů
před 4 hodinami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 4 hodinami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 4 hodinami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 5 hodinami
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 7 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
včera
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
včera
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
včera
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
včera
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
Americký prezident Donald Trump stupňuje svou rétoriku ohledně získání Grónska a otevřeně prohlásil, že jakýkoliv jiný výsledek než plná kontrola Spojených států nad tímto územím je pro něj nepřijatelný. Ostrov podle něj USA nezbytně potřebují k zajištění národní bezpečnosti. Trump na sociálních sítích uvedl, že v čele úsilí o získání ostrova by mělo stát NATO, a varoval, že pokud tak neučiní Američané, chopí se příležitosti Rusko nebo Čína, což hodlá za každou cenu překazit.
Zdroj: Libor Novák