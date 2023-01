Ukrajina usilující o členství v EU podnikla klíčový krok na cestě k reformě soudnictví

V příštím týdnu má do Česka dorazit mimořádná dodávka penicilinových antibiotik a do konce ledna by měly dorazit i desítky tisíc balení dětských antipyretik. Při dnešních interpelacích ve Sněmovně to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Situaci na trhu s těmito léky se podle něj daří stabilizovat.