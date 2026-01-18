Ukrajinci si do konce války nezatopí? Ruský plán, jak donutit Kyjev ke kapitulaci, znepokojuje experty

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) vydala varování, podle kterého Moskva plánuje útoky na klíčové rozvodny napojené na tři funkční jaderné elektrárny na západě a jihu země. Cílem této strategie je úplné odpojení jaderných zdrojů od sítě, což by pro miliony Ukrajinců znamenalo absolutní ztrátu dodávek tepla a elektřiny uprostřed mrazivé zimy. Podle rozvědky chce Rusko tímto drastickým krokem donutit Kyjev k nepřijatelné kapitulaci.

Situace je o to nebezpečnější, že jaderné elektrárny potřebují neustálý přísun elektřiny pro své vlastní bezpečnostní systémy, zejména pro chlazení reaktorů. Pokud by došlo k jejich odpojení od sítě, musely by se spolehnout na záložní dieselové generátory. V případě, že by selhaly i ty, hrozilo by během několika hodin roztavení aktivní zóny reaktoru. To by představovalo katastrofální jaderné riziko nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu.

Ruská armáda již podle dostupných informací provedla průzkum deseti kritických energetických uzlů v devíti různých regionech. Na tuto hrozbu reagovala i Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), která plánuje vyslat expertní tým k posouzení bezpečnosti těchto rozvoden. Zatím však není jasné, kdy přesně se tato mise uskuteční a zda dokáže případným úderům zabránit.

Jaderná energetika je v současnosti pro Ukrajinu naprosto klíčová, protože většina tepelných a vodních elektráren byla předchozími ruskými útoky poškozena nebo zcela zničena. Pokud by se agresorovi podařilo vyřadit i jaderné zdroje, ukrajinský energetický systém by se mohl zcela zhroutit. Obnova takto rozsáhlého výpadku by byla bez funkčních ostatních elektráren nesmírně komplikovaná a zdlouhavá.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že Kyjev sdílí zpravodajská data o chystaných útocích se zahraničními partnery. Doufá, že mezinárodní tlak donutí Moskvu od těchto bezohledných plánů upustit. Podle něj Rusko v rámci svých genocidních cílů nezná hranic a snaží se připravit obyvatelstvo o základní životní podmínky v době, kdy venkovní teploty klesají hluboko pod bod mrazu.

Energetici sice pracují nepřetržitě na opravách škod, ale jejich úsilí komplikuje mráz a vysoká frekvence útoků. Často nemají dostatek času na to, aby zařízení plně zprovoznili, než přijde další úder. Odborníci na jadernou bezpečnost varují, že Rusko postupuje strategicky krok za krokem a neustále zvyšuje úroveň rizika, přičemž ruský Rosatom přesně ví, které rozvodny jsou pro stabilitu jaderných bloků nejdůležitější.

