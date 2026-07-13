Ukrajinská premiérka Svyrydenková podala demisi. Nahradit ji může bývalý šéf Naftogazu

Libor Novák

13. července 2026 20:52

Julija Svyrydenková
Julija Svyrydenková Foto: Facebook Julija Svyrydenková

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková podala demisi do rukou Verchovny rady, tedy ukrajinského parlamentu. Předseda parlamentu Ruslan Stefančuk na sociální síti Facebook potvrdil obdržení její rezignace a uvedl, že zákonodárný sbor se bude touto záležitostí zabývat v nejbližší době v souladu se stanovenými postupy. Stefančuk zároveň odcházející premiérce poděkoval za vedení kabinetu v mimořádně složitém období pro celou zemi, kdy přispěla ke stabilizaci ekonomiky, podpoře obyvatelstva a pokroku Ukrajiny na její cestě do Evropské unie.

Samotný odchod Svyrydenkové se odehrál bez politických střetů, což je v novodobé ukrajinské historii spíše ojedinělý jev, neboť většina jejích předchůdců opouštěla úřad až po ostrých mocenských bojích. Premiérka ve svém prohlášení vyjádřila vděčnost prezidentu Volodymyru Zelenskému za důvěru a ocenila práci celého vládního týmu. Její rezignace přichází téměř přesně rok po jejím jmenování do funkce, kterou oficiálně převzala 17. července loňského roku.

Zelenskyj nutnost vládních změn avizoval, přičemž oznámil, že kromě obměny ministerského kabinetu dojde také k transformaci ve vedení bezpečnostních a donucovacích orgánů. Podle prezidentského vyjádření vyžadují nadcházející strukturální změny celkové obnovení vládního aparátu. Oznámení o demisi sice v ukrajinských médiích částečně zastínily jiné události, jako zničení ruských plavidel v Černém moři či skandál spojený s činy příslušníků 155. samostatné mechanizované brigády, přesto jde o zásadní politický zvrat.

Jednoleté působení Julije Svyrydenkové v čele vlády bylo poznamenáno nejtvrdší zimou v historii země, rostoucím napětím ve vztazích s Polskem a zavedením některých populistických opatření. Mezi ně patřily sociální kompenzace navázané na nákup pohonných hmot, které měly motoristům kompenzovat prudký nárůst cen paliv po zahájení americké vojenské kampaně proti Íránu. Svyrydenková byla sice vnímána jako pracovitá, ale podle kritiků z řad opozice jí chyběla dostatečná politická nezávislost, kvůli čemuž si vysloužila přezdívku poukazující na její stoprocentní loajalitu vůči prezidentské kanceláři.

Před nástupem do čela kabinetu působila Svyrydenková v letech 2020 až 2021 přímo v prezidentské kanceláři, kde měla na starosti hospodářskou politiku. Následně strávila téměř čtyři roky jako ministryně hospodářství, přičemž se podílela na stabilizaci válečné ekonomiky, relokaci podniků z frontových linií, koordinaci obnovy a vyjednání klíčové surovinové dohody se Spojenými státy na jaře 2025. Její vláda se opírala o úzkou koordinaci s tehdejším mocným šéfem prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem, což se změnilo po jeho podzimním odchodu v důsledku korupčního skandálu známého jako „Mindichgate“.

Po Jermakově pádu převzal vedení prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov, který však o každodenní řízení vládní agendy nejevil takový zájem. Kabinet Svyrydenkové navíc v nové politické realitě postrádal autonomii a čelil silné kritice v parlamentu, kde premiérka ignorovala pravidelné interpelace. Poslanci jí navíc nezapomněli způsob, jakým byla do úřadu před rokem dosazena bez předchozích konzultací se zákonodárci. Nutnost posílit exekutivu se stala naléhavou s blížící se zimou, neboť Moskva i přes úspěchy ukrajinské armády a její zásahy proti ruskému ropnému průmyslu nejeví známky snahy o ukončení války.

Vzhledem k tomu, že Rusko stále disponuje převahou v raketových útocích dlouhého dosahu a globální zásoby západních protiraketových systémů se tenčí, očekává se další vlna masivních úderů na ukrajinskou infrastrukturu. Vedle energetických hrozeb čelili kritice i jednotliví ministři, například ministr školství Oksen Lisovyj za organizaci národních testů v přímých frontových oblastech. Podle ukrajinské ústavy sice s demisí premiérky končí celý kabinet, očekává se však, že většina ministrů z ekonomického bloku vládní funkce obhájí.

Mezi ministry, kteří by měli v obměněné vládě zůstat, figuruje Mychajlo Fedorov, jehož kroky na ministerstvu obrany pomohly zajistit ukrajinskou dominanci v oblasti bezpilotních letounů, nebo ministr vnitra Oleksandr Klymenko. Julija Svyrydenková by podle mediálních informací mohla zamířit na post velvyslankyně Ukrajiny ve Spojených státech. Tuto možnost naznačil i prezident Zelenskyj, který potvrdil, že jí nabídl vedení nové a důležité diplomatické oblasti s klíčovým partnerem, kde může uplatnit své dobré vztahy s týmem Donalda Trumpa.

Jako hlavní favorit na uvolněné premiérské křeslo se profiluje osmačtyřicetiletý Sergij Koretskyi, který v uplynulém roce vedl státní energetický gigant Naftogaz a dříve úspěšně transformoval ztrátovou ropnou společnost Ukrnafta. Koretskyi má za sebou dvacetiletou kariéru v palivovém sektoru a je vnímán jako schopný krizový manažer bez politických ambicí, což odpovídá snaze prezidenta Zelenského dosadit do čela vlády silného operativního manažera.

Zelenskyj v uplynulých hodinách vedl konzultace s několika kandidáty, mezi nimiž byli vedle Koretského také Mychajlo Fedorov, ministr vnitra Oleksandr Klymenko, starosta Charkova Ihor Terechov a bývalý dlouholetý premiér Denys Šmyhal. Šmyhal se v posledním půlroce plně soustředil na obnovu a stabilizaci zničené energetické sítě, což byla úloha, v níž uspěl. Podle vládních zdrojů je však nepravděpodobné, že by se Šmyhal do premiérské funkce po roce vrátil, neboť jeho současná role v energetickém sektoru je před zimou kritická a jeho opětovné jmenování by mohlo vyvolat otázky ohledně správnosti předchozích prezidentských rozhodnutí. Výsledkem transformace tak bude pravděpodobně obměněný kabinet s energetickým specialistou v čele.

včera

Expert vysvětlil, proč Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině

Související

Více souvisejících

Ukrajina Julija Svyrydenková

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 1 hodinou

Bouřky

Počasí: Česko dnes zasáhnou velmi silné bouřky

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před velmi silnými bouřkami a vysokými teplotami, které dnes zasáhnou území republiky. Na Moravě navíc kvůli přetrvávajícímu teplému a suchému počasí zůstává až do odvolání v platnosti varování před rizikem vzniku a šíření požárů.

včera

Tamás Sulyok

Maďarský parlament zahájil kroky k odvolání prezidenta Sulyoka

Maďarský parlament v pondělí schválil rozsáhlý ústavní dodatek, který povede k odvolání stávajícího prezidenta Tamáse Sulyoka a předsedy Ústavního soudu Pétera Polta. Sedmnáctá změna maďarské ústavy hladce prošla poměrem hlasů 139 ku 6 poté, co poslanci opoziční strany Fidesz a jejího spojence KDNP hlasování bojkotovali.

včera

Julija Svyrydenková

Ukrajinská premiérka Svyrydenková podala demisi. Nahradit ji může bývalý šéf Naftogazu

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková podala demisi do rukou Verchovny rady, tedy ukrajinského parlamentu. Předseda parlamentu Ruslan Stefančuk na sociální síti Facebook potvrdil obdržení její rezignace a uvedl, že zákonodárný sbor se bude touto záležitostí zabývat v nejbližší době v souladu se stanovenými postupy. Stefančuk zároveň odcházející premiérce poděkoval za vedení kabinetu v mimořádně složitém období pro celou zemi, kdy přispěla ke stabilizaci ekonomiky, podpoře obyvatelstva a pokroku Ukrajiny na její cestě do Evropské unie.

včera

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Expert vysvětlil, proč Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině, protože kvůli své klesající popularitě si nemůže dovolit uzavřít mír. V podcastu World of Trouble britského deníku The Independent to uvedl protikorupční aktivista sir Bill Browder. Podle něj by ztráta moci v případě mírové dohody znamenala pro Putina osobní likvidaci ze strany vlastních občanů.

včera

včera

včera

včera

Donald Trump

USA přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem. Budete nám za něj platit, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil v ranním rozhovoru pro stanici Fox & Friends, že Spojené státy přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem a že by měly obdržet finanční kompenzaci za úsilí spojené s jeho ochranou. V reakci na snahy Íránu ovládnout tuto strategickou námořní trasu Trump uvedl, že USA průliv dříve střežily zadarmo, ale nyní za to dostanou zaplaceno hodně peněz, přičemž neupřesnil, jak by tento mechanismus měl fungovat. 

včera

včera

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajina vrací válku do Ruska. Opět útočila v Moskvě

Ukrajina podnikla v noci na pondělí další vlnu útoků pomocí bezpilotních letounů s dlouhým doletem, které podle ruských úřadů zasáhly energetické a průmyslové objekty ve Stavropolském a Krasnodarském kraji. Rozsáhlému náletu desítek dronů čelila také Moskevská oblast. Podle vyjádření ruského ministerstva obrany zachytily a zničily systémy protivzdušné obrany celkem 342 ukrajinských bezpilotních letounů nad řadou ruských regionů, okupovaným Krymem a vodami Azovského a Černého moře. Kyjev se k těmto útokům bezprostředně nevyjádřil.

včera

Filip Turek

Filip Turek měl údajně nehodu, v centru Prahy se měl srazit se sanitkou

V centru Prahy, nedaleko stanice metra I. P. Pavlova, se krátce po poledni stala vážná dopravní nehoda. Podle prvotních informací se osobní automobil srazil s nemocničním sanitním vozem. Střet byl natolik silný, že sanitka po nárazu skončila převrácená na střeše přímo na tramvajových kolejích.

včera

včera

Bouřka, ilustrační foto

Počasí: Česko zasáhnou velmi silné bouřky. Hrozí vichřice i kroupy

Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu, která na úterý upozorňuje na výskyt velmi silných bouřek a silnou zátěž teplem. Zároveň na Moravě kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí zůstává v platnosti dosavadní varování před rizikem vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání.

včera

Hormuzský průliv

Hormuzský průliv je otevřený, prohlašují USA. Írán tvrdí opak

Spojené státy v neděli provedly další kolo leteckých úderů proti Íránu, které mělo za cíl překazit jeho útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro globální dodávky ropy. Teherán na tyto akce odpověděl odvetnými údery napříč regionem. Americké ústřední velitelství Centcom oznámil, že operace, kterou nařídil prezident Donald Trump s cílem vyvodit odpovědnost vůči íránským silám, začala v 17:00 ET a byla dokončena kolem 22:30 ET. Zásahy směřovaly proti desítkám cílů a navázaly na sobotní útoky, které byly odvetou za íránské napadení kontejnerové lodi M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou. Plavidlo po zásahu utrpělo škody v motorovém prostoru, vypukl na něm požár a jeden člen posádky se pohřešuje. Během sobotních operací zasáhly americké síly na 140 vojenských objektů včetně odpalovacích míst pro rakety a drony.

včera

včera

včera

M142 High Mobility Artillery Rocket System je americký lehký salvový raketomet vyvinutý v 90. letech pro US Army umístěný na podvozku vozidla M1140 z rodiny nákladních transportních vojenských strojů FMTV.

Jak USA povedou válku s Čínou nebo KLDR? Experti důrazně varují Bílý dům

Klíčové zásoby amerických zbraní zůstávají vyčerpány a v případě pokračování úderů proti Íránu v současném tempu se dostanou pod ještě intenzivnější tlak. Prezident Donald Trump v pátek zopakoval, že příměří v tomto konfliktu skončilo. Odborníci pro televizi CNN uvedli, že tato situace s výzbrojí by mohla ovlivnit schopnost americké armády vést případnou budoucí válku s Čínou nebo Severní Koreou.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Zničili jste veškerou diplomacii, reaguje Teherán

Americká armáda v reakci na vyhrocený konflikt o Hormuzský průliv zahájila další sérii útoků proti Íránu. Teherán následně prohlásil, že tyto kroky znehodnotily veškeré diplomatické úsilí z posledních měsíců. Podle velitelství Centcom začaly nové údery v neděli ve 21:00 GMT s cílem omezit schopnost Íránu napadat civilní a obchodní plavidla. Prezident Donald Trump uvedl, že nařídil údery k vyvození odpovědnosti vůči íránským silám, a víkendové akce komentoval slovy, že nepřítele porážejí.

včera

Počasí v novém týdnu nebude jen o tropech. Hrozí i bouřky

Počasí v Česku se oteplovalo už v závěru uplynulého týdne a tento trend bude pokračovat i v tomto týdnu. Maximální teploty budou opět dosahovat tropických hodnot, očekávají se ale i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy