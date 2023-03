Ukrajinský velitel si stěžoval na špatný výcvik. Poslali ho cvičit nováčky

Velitele praporu ukrajinských výsadkářů, který si americkému listu The Washington Post postěžoval na špatný výcvik nováčků poslaných do jeho jednotky, snížili hodnost a přeložili jej do výcvikového střediska jako zástupce velitele. Uvedla to dnes na svém webu ruská redakce BBC s odvoláním na vyjádření dotyčného velitele v několika ukrajinských médiích.