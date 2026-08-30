Únik dokumentů z Trumpova úřadu měl dokázat americkou cenzuru. Odhalil něco úplně jiného

Únik dokumentů z amerického ministerstva zahraničí, které měly podle příznivců prezidentské administrativy dokázat, že vládní úřad určený k boji proti zahraniční propagandě v minulosti tajně cenzuroval americké občany, nepřinesl žádné důkazy o pochybení. Podle bývalých vysoce postavených představitelů zrušeného Střediska pro globální zapojení celá kauza naopak ukazuje na dlouhodobou politickou kampaň vedenou proti tomuto úřadu.
Bývalý zástupce koordinátora střediska Daniel Kimmage a bývalá úřednice Carrie Gouxová zdůrazňují, že zveřejněné spisy neobsahují jediný důkaz o cenzurování amerických občanů. Středisko se během své téměř desetileté existence zaměřovalo výhradně na monitorování a odhalování zahraničních vlivových operací z Ruska, Číny nebo Íránu. Obvinění ze strany republikánských politiků označují zástupci střediska za překrucování faktů a politicky motivovaný útok.
Kritika konzervativců vůči středisku v minulosti stavěla především na tom, že úřad finančně podporoval britskou nevládní organizaci sledující dezinformace v Azii. Tato organizace však nezávisle na středisku označila některá americká konzervativní média za riziková z hlediska šíření dezinformací, což odpůrci prezentovali jako zásah státu do domácí svobody slova. Středisko přitom zaniklo po odmítnutí dalšího financování v Kongresu a úřad byl následně rozpuštěn.
Nejnovější únik informací paradoxně odhaluje, že ministerstvo zahraničí se k podobné činnosti vrací v jiných oblastech své struktury. Podle interních plánů chystá americká diplomacie nový projekt zaměřený na jihovýchodní Asii s rozpočtem v přepočtu přes 250 milionů korun. V rámci této kampaně plánuje platit vybrané tvůrce obsahu na sociálních sítích, kteří mají čelit čínské propagandě v regionu.
Plánovaný program má zapojeným influencerům a novinářům nabídnout školení, finanční odměny i pracovní cesty do Spojených států s cílem posílit pozitivní vnímání americké politiky. Dokumenty k novému projektu přitom odkazují na konzervativní analytiky jako na vhodný model pro výběr zahraničních účastníků. Ministerstvo rovněž poptává nové softwarové nástroje pro odhalování nepřátelských vlivových sítí a padělaného obsahu.
Bývalí představitelé zrušeného střediska upozorňují, že vláda se nyní snaží vytvořit obdobný systém za využití soukromých dodavatelů, což podle nich povede k vyšším nákladům pro daňové poplatníky. Podle jejich vyjádření navíc předchozí zrušení specializovaného úřadu oslabilo mezinárodní pozici Spojených států a poškodilo důvěru zahraničních partnerů v boji proti dezinformacím.
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Zdroj: Libor Novák