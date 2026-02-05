Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her

Sportovci, kteří tento měsíc vystoupí na stupně vítězů během zimních olympijských her v Itálii, obdrží nejdražší medaile v historii her. Za tímto rekordem stojí strmý nárůst cen drahých kovů na světových trzích. Pro nejlepší zimní sportovce v disciplínách od lyžování až po hokej či krasobruslení je připraveno více než 700 zlatých, stříbrných a bronzových cenných kovů.
Zatímco citová hodnota olympijského vítězství je nevyčíslitelná, v čistě finančním vyjádření mají tyto medaile vyšší cenu než kdykoliv předtím. Podle údajů společnosti FactSet totiž od letní olympiády v Paříži v červenci 2024 vzrostla cena zlata o 107 % a stříbra dokonce o ohromujících 200 %.
Tyto dramatické zisky znamenají, že na základě cen samotných kovů má nyní zlatá medaile hodnotu přibližně 2 300 dolarů. To je více než dvojnásobek její hodnoty oproti hrám v Paříži před dvěma lety. Stříbrné medaile za druhé místo mají hodnotu téměř 1 400 dolarů, což je trojnásobek jejich ceny z roku 2026.
Za prudkým růstem stříbra stojí částečně poptávka ze strany drobných investorů. Ceny zlata pak vyhnaly nahoru centrální banky, které doplňovaly své rezervy, a investoři, kteří se v dobách globálních politických nepokojů utíkají k tomuto kovu jako k bezpečnému přístavu.
Vítězové obdrží medaile vyrobené z recyklovaných kovů v Italské státní mincovně. Ne vše, co se třpytí, je však skutečné zlato. Zlatá medaile o celkové hmotnosti 506 gramů obsahuje pouze šest gramů čistého zlata, zbytek tvoří stříbro. Bronzové medaile jsou vyrobeny z mědi a při váze 420 gramů mají hodnotu pouze kolem 5,60 dolaru za kus.
Zajímavostí je, že olympijské zlaté medaile nejsou vyráběny z ryzího zlata již od her ve Stockholmu v roce 1912. Tehdejší medaile vážily pouhých 26 gramů a jejich hodnota by při tehdejších cenách odpovídala necelým 20 dolarům. Po očištění o inflaci by dnes tato částka činila zhruba 530 dolarů.
Jako sběratelské předměty se však olympijské medaile mohou prodat za mnohem vyšší částky, než je jejich hodnota v kovech. Například v roce 2015 se zlatá medaile z roku 1912 prodala v aukci za 26 000 dolarů. I bronzová účastnická medaile z Antverp 1920 vynesla v aukční síni 875 dolarů, přestože její vnitřní materiálová hodnota byla nulová.
Většina olympioniků si však své medaile ponechává a na trh se jich dostane jen velmi málo. Přesto se očekává, že hodnota těchto trofejí může v budoucnu dále růst. Kvůli geopolitické nejistotě a rostoucímu zadlužení vlád zůstane poptávka po drahých kovech pravděpodobně silná.
Analytici ze Saxo Bank předpovídají, že medaile pro příští letní olympijské hry v roce 2028 budou pravděpodobně ještě dražší než ty současné. Pokud se ceny drahých kovů udrží na stávající trajektorii, finanční hodnota olympijského vítězství poroste i nadále.
Zdroj: Libor Novák