USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.
Íránské vojenské velení naopak tvrdí, že Spojené státy cílily na íránský ropný tanker a další loď blížící se k průlivu. Podle Teheránu provedly USA také letecké údery na několik pobřežních oblastí, konkrétně u Bandar Khamir, Sirik a ostrova Kešm. Írán deklaroval, že na tyto útoky okamžitě odpověděl napadením amerických vojenských plavidel, kterým měl způsobit značné škody. Washington zároveň obvinil z porušení klidu zbraní.
Centrální velitelství USA (Centcom) popsalo íránské útoky jako nevyprovokované a uvedlo, že íránské síly vypálily několik střel a vyslaly drony v době, kdy průlivem proplouvaly torpédoborce. Americká armáda oznámila, že eliminovala příchozí hrozby a zasáhla íránská vojenská zařízení odpovědná za útoky. Mezi cíli byla odpaliště raket, velitelská stanoviště a zpravodajské uzly. Centcom doplnil, že neusiluje o eskalaci, ale je připraven chránit své jednotky.
Donald Trump na síti Truth Social napsal, že USA zničily několik malých člunů a útočníkům způsobily velké škody. Prezident zopakoval své varování ohledně mírové dohody a uvedl, že pokud nebude rychle podepsána, příště udeří mnohem tvrději. Izraelský zdroj pro BBC uvedl, že Izrael nemá s těmito posledními útoky nic společného. K vyostření situace došlo jen den poté, co íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že zvažuje americký návrh na ukončení války.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů v pátek ráno sdělilo, že jeho protivzdušná obrana aktivně zasahuje proti raketovému a dronovému útoku z Íránu. Íránská státní média původně informovala o výbuších v Hormuzském průlivu a přestřelce s nepřítelem, zatímco lokální média hlásila exploze v Teheránu. Podle dřívějších zpráv Bílý dům věřil, že se blíží k uzavření čtrnáctibodového memoranda o porozumění, které mělo sloužit jako rámec pro jaderná jednání.
Mluvčí íránského parlamentního výboru pro národní bezpečnost Ebrahim Rezaei však memorandum označil za seznam přání a varoval, že Írán má prst na spoušti. Pákistánský ministr zahraničí uvedl, že se jeho země snaží přeměnit současné příměří v trvalý konec války. Trump již dříve prohlásil, že operace Epic Fury skončí, pokud Írán přistoupí na dohodu. Zároveň tvrdí, že Teherán souhlasil s tím, že nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň, což však íránská strana nepotvrdila.
USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí
Motoristé nás zklamali, přiznávají Češi. Do Sněmovny by je znovu neposlali, ukázal průzkum
