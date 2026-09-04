USA při úderu v Íránu zasáhly svatební oslavu. Stává se, reagoval Vance

Americký viceprezident JD Vance reagoval na zprávy o leteckém úderu v jižním Íránu, který zasáhl svatební oslavu a vyžádal si lidské životy. Na tiskovém brífinku ve Bílém domě prohlásil, že Spojené státy nikdy záměrně necílí na civilisty, avšak při bojových operacích se někdy stávají chyby. Zároveň vyjádřil značnou skepsi k informacím pocházejícím z oblasti a zdůraznil, že celou událost americká strana prověřuje.
K tragickému incidentu došlo ve městě Kúhestak v okrese Sírík, které leží v blízkosti Hormuzského průlivu. Podle informací Íránského červeného půlměsíce zasáhly obytný dům, v němž probíhala svatba, střepiny z americké rakety. Následkem výbuchu zemřeli čtyři lidé, včetně jednoho dítěte, a více než padesát dalších osob utrpělo zranění.
Organizace Íránský červený půlměsíc působí jako nezávislý člen Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a mezinárodní pozorovatelé ji považují za důvěryhodný zdroj údajů o obětech. Viceprezident Vance přesto zprávy oásahu svatby zpochybnil s odkazem na nespolehlivost íránských státních médií. Ve svém vyjádření však zcela opomněl fakt, že informace o mrtvých a zraněných potvrdila právě tato mezinárodně uznávaná humanitární organizace.
Vance před novináři uvedl, že v tuto chvíli nemá k dispozici žádné nové podrobnosti o konkrétním úderu. Ujistil však, že Spojené státy celou záležitost důkladně vyšetřují a na rozdíl od Íránu se dokážou ze svých případných pochybení poučit. Dále prohlásil, že na sto procent ručí za to, že americké ozbrojené síly na rozdíl od íránských Revolučních gard nikdy necílí na civilisty.
Americký viceprezident rovněž vyvolal vlnu kritiky svými slovy o tom, že současný konflikt mezi USA a Íránem nepovažuje za válku. Tento střet přitom trvá již sedmý měsíc a vyžádal si životy osmnácti amerických vojáků. Proti jeho slovům se okamžitě ohradili představitelé Demokratické strany i řada dalších kritiků.
Kalifornský demokratický kongresman Ro Khanna označil Vanceovo prohlášení za neuvěřitelnou manipulaci s realitou. Ve videu zveřejněném na síti X zdůraznil, že probíhající bojové akce jsou jednoznačně válkou. Poukázal přitom i na vyjádření prezidenta Donalda Trumpa, který sám veřejně tvrdí, že Spojené státy tuto válku vyhrají.
Prezident Trump na sociálních sítích uvedl, že USA disponují prakticky neomezenými zásobami středně i vysoce pokročilé munice. Zároveň ostrými slovy napadl novináře, kteří informovali o ztenčujících se zásobách Pentagonu, a označil je za zrádnou chátru. Tyto výroky zazněly v době, kdy vojenské napětí v regionu po vzájemné výměně palby opět výrazně vzrostlo.
Americké ústřední velitelství Centcom potvrdilo, že úterní noční údery byly namířeny proti íránským systémům protivzdušné obrany, radarům, námořním prostředkům a komunikačním zařízením. Velitelství však neupřesnilo, zda byl mezi plánovanými cíli i objekt, v němž se konala svatba. Tento incident navíc opět přitáhl pozornost k únorovému americkému úderu v nedalekém Mínábu, při němž zasáhla střela školní areál a usmrtila nejméně 156 lidí, převážně dětí.
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Zdroj: Lucie Žáková