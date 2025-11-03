USA řeší skandální Trumpův rozhovor. Z 90 minut televize neodvysílala ani půl hodiny

Libor Novák

3. listopadu 2025 17:23

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Televizní stanice CBS News odvysílala v neděli večer značně sestříhanou verzi rozhovoru s Donaldem Trumpem v rámci svého pořadu 60 Minutes. Šlo o první Trumpovo interview pro tuto relaci po pěti letech. Trump strávil v křesle s korespondentkou Norah O’Donnell celých devadesát minut, ovšem do vysílání se dostalo pouze zhruba 28 minut. Později však byl online zveřejněn jak plný přepis celého rozhovoru, tak i rozšířená 73minutová verze.

Výrazné zkrácení je zajímavé vzhledem k tomu, že přesně rok před tímto rozhovorem v Mar-a-Lago zažaloval Donald Trump televizi CBS. Důvodem byla podle něj podvodná editace dřívějšího interview s tehdejší viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, která měla podle jeho názoru nahrávat jejím prezidentským šancím. Přestože řada právních expertů žalobu označila za "bezpředmětnou" a nepravděpodobnou z hlediska prvního dodatku americké ústavy, CBS se v červenci s Trumpem dohodla a vyplatila mu $16 milionů. Součástí mimosoudního vyrovnání byl i závazek stanice zveřejňovat v budoucnu přepisy rozhovorů s prezidentskými kandidáty.

Na začátku nedělního pořadu O’Donnell připomněla divákům vyrovnání se společností Paramount, mateřskou firmou CBS, zároveň ovšem zdůraznila, že součástí ujednání nebyla omluva ani přiznání pochybení. Během rozhovoru Trump využil příležitosti a v pasáži, která se nedostala do vysílání, si rýpnul do televize ohledně mimosoudního vyrovnání a zopakoval své výhrady proti stanici. „Vlastně mi 60 Minutes zaplatili spoustu peněz. A nemusíte to dávat do vysílání, nechci vás uvádět do rozpaků a jsem si jistý, že ani nebudete,“ prohlásil tehdy Trump.

Dále uvedl, že 60 Minutes museli zaplatit velkou sumu, protože vystřihli její špatnou odpověď, která podle něj mohla změnit volby, a nahradili ji novou. „Zaplatili mi za to spoustu peněz. Nemůžete mít falešné zprávy. Musíte mít legitimní zprávy. A myslím, že se to děje,“ dodal. V jiné nepublikované části interview americký prezident pozitivně okomentoval prodej CBS rodině Ellisonových a pochválil novou šéfredaktorku CBS News, Bari Weiss, kterou označil za "skvělou novou lídryni". I když ji osobně nezná, řekl O’Donnell, že slyšel, že je to skvělá osoba.

Trump obzvláště srdečně chválil Davida Ellisona a jeho otce Larryho, kteří se stali novými vlastníky mateřské společnosti CBS News, Paramount, skrze svou firmu Skydance Media. „Myslím, že jedna z nejlepších věcí, co se stala, je tato show a nové vlastnictví, CBS a noví majitelé,“ řekl Trump. „Domnívám se, že je to to nejlepší, co se stalo svobodnému, otevřenému a dobrému tisku za dlouhou dobu.“ O’Donnell na prezidentovy poznámky o Weiss a Ellisonových přímo nereagovala.

Mezi další Trumpovy odpovědi, které byly z vysílání vystřiženy, patřily i četné výroky zpochybňující férovost prezidentských voleb z roku 2020, které dle jeho slov „byly zmanipulované a ukradené“. V jedné pasáži se Trump v části, která se neodvysílala, snažil přimět O’Donnell k přiznání, že kriminalita ve Washingtonu DC, kde bydlí, poklesla.

Prezident se jí zeptal: „Žijete zde. Víte to také. Vidíte nějaký rozdíl?“ O’Donnell odpověděla, že příliš tvrdě pracuje a necestuje po městě, jen autem do práce a domů. Trump s tím nesouhlasil a řekl, že to není spravedlivá odpověď, a trval na tom, že si rozdílu všimla. V tu chvíli se prezident vrátil a naznačil, že ani tuto konverzaci není nutné vysílat. „Nemusíte to používat,“ řekl a dodal: „Nebojte se, nechci ji uvádět do rozpaků.“

včera

Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém

Související

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Komentář

Trump nemůže vyjednat s Ruskem mír na Ukrajině, dokud nepochopí jednu věc

Ruský prezident Vladimir Putin znovu odhalil, jak hluboko je v ruské politice zakořeněna víra ve válku jako přirozený stav existence. Jeho slova o „válečných genech“ vycházejí z ideologického rámce, který propojuje náboženství, mytologii a militarismus do jednotné doktríny. Jeho světový názor, utvářený od Krymu přes Stalingrad až po dnešní Ukrajinu, činí z války morální povinnost a z kompromisu slabost. Západ – a zejména Donald Trump – tak stojí tváří v tvář mocnosti, pro niž není cílem mír, ale boj za ruskou civilizaci.

