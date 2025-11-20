USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny

Americká administrativa v čele s Donaldem Trumpem ve spolupráci s Ruskem tajně pracuje na novém plánu, který má za cíl ukončit válku na Ukrajině. Podle informací amerických a ruských představitelů citovaných serverem Axios se jedná o dokument s osmadvaceti body, jenž je inspirován úspěšným Trumpovým návrhem pro řešení konfliktu v Gaze.
Plán je rozdělen do čtyř hlavních oblastí: mír na Ukrajině, bezpečnostní garance, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Zůstává však nejasné, jak se návrh staví k sporným územním otázkám na východní Ukrajině. Tam sice ruské síly postupují, ale stále kontrolují méně území, než jaké požaduje Kreml.
Přípravu dokumentu vede americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Ten o něm obsáhle jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem, který je zároveň šéfem ruského fondu přímých investic a má hluboké diplomatické angažmá v ukrajinské krizi. Dmitrijev vyjádřil optimismus ohledně úspěchu dohody, protože se podle něj konečně daří prosadit ruské stanovisko.
Dmitrijev se s Witkoffem a dalšími členy Trumpova týmu setkal koncem října v Miami. Witkoff měl sice jednat i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Turecku, ale svou cestu odložil. Už dříve však plán projednal v Miami s Rustemem Umerovem, poradcem ukrajinského prezidenta pro národní bezpečnost. Ukrajinský představitel jen potvrdil, že Američané na něčem pracují. Bílý dům už s novým plánem začal seznamovat také evropské představitele, přičemž počítá s jeho úpravami na základě připomínek všech stran.
Ruský vyslanec potvrdil, že základní myšlenka plánu navazuje na principy, na kterých se Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dohodli v srpnu na Aljašce. Cílem je vytvořit široký rámec pro řešení ukrajinského konfliktu, obnovu vztahů USA a Ruska, a zajištění trvalé bezpečnosti v Evropě. Očekává se, že písemná verze vznikne ještě před jejich dalším setkáním, i když summit v Budapešti je prozatím odložen.
Dmitrijev zdůraznil, že tento americký plán je zcela nezávislý na snahách vedených Velkou Británií. Tyto jiné snahy považuje za neúspěšné, neboť prý ignorují pozici Ruska. V kontextu ruských vojenských úspěchů na bojišti tvrdí, že se vyjednávací pozice Moskvy zlepšuje.
Nezávislý americký Institut pro studium války, známý jako ISW, však na základě zveřejněných detailů označil tento plán za faktickou ukrajinskou kapitulaci. Podle nich by totiž vyžadoval, aby se Ukrajina stáhla ze zbývajících částí Doněcké a Luhanské oblasti, snížila svou armádu na polovinu a vzdala se klíčových zbraňových systémů. Hovoří se také o uznání anexe Krymu a dalších okupovaných území.
Institut ISW varuje, že takové podmínky by připravily Ukrajinu o kritické obranné pozice a možnosti obrany proti budoucí ruské agresi. Ustoupení z Doněcké oblasti a zmrazení frontové linie na jihu by Rusku poskytlo výhodnější pozice pro nové ofenzivy na Charkov nebo města Cherson a Záporoží. Podle ISW je navrhovaný plán v podstatě totožný s požadavky Ruska z roku 2022.
Rusko by tak dosáhlo svých původních válečných cílů, včetně oslabení ukrajinské armády, aniž by došlo k výraznému snížení vlastních sil a kapacit. ISW závěrem konstatuje, že i když Rusko dosahuje dílčích taktických úspěchů, celková ruská strategie závisí na mylném předpokladu o nevyhnutelnosti vítězství. Tuto premisu lze podle institutu zpochybnit dostatečnou a včasnou západní vojenskou podporou Ukrajiny.
Související
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
válka na Ukrajině , Donald Trump , Rusko
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 54 minutami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
před 59 minutami
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
před 2 hodinami
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
včera
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
včera
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
včera
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
včera
Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici
včera
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
včera
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
včera
Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti
včera
Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky
včera
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
včera
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
včera
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
včera
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
včera
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
včera
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
včera
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
včera
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
Ukrajina čelila v noci z úterý na středu další ze smrtících ruských útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil několik obětí, informovala britská BBC. Zelenskyj vyzval spojence, aby dále podpořili ukrajinskou schopnost se bránit.
Zdroj: Lucie Podzimková