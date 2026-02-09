USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Libor Novák

9. února 2026 14:17

Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025
Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025 Foto: MSC

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.

Podle Whitakera není cílem USA stažení se z aliance, ale snaha o „vyvážení“ obranného břemene mezi jednotlivými členskými státy. Velvyslanec zdůraznil, že Washington pouze tlačí na evropské spojence, aby dělali více a byli schopnějšími a silnějšími partnery. Právě tato síla je podle něj tím, co v konečném důsledku garantuje mír. Whitaker dodal, že Spojené státy chtějí, aby NATO fungovalo přesně tak, jak bylo zamýšleno – jako spojenectví dvaatřiceti silných a akceschopných spojenců.

V oblasti obchodu Whitaker kritizoval podle něj nespravedlivé uspořádání vztahů s Evropou. Uvedl, že stávající situace vedla k tomu, že Evropa Spojené státy zneužívala a vykazovala vůči nim obrovské obchodní přebytky. Tento stav hodlá americká administrativa změnit. Velvyslanec také vyjádřil frustraci nad tím, že v Evropě probíhá příliš mnoho diskusí, ale následuje jen málo konkrétních činů, přičemž spojenci tráví více času debatami o problémech místo jejich skutečného řešení.

Pokud jde o bezpečnost, evropští partneři musí podle Whitakera skutečně zvýšit své výdaje na obranu. Je nezbytné, aby ukázali schopnost dodržet své sliby, a to včetně nových cílů NATO v oblasti obranných výdajů. Velvyslanec dal jasně najevo, že pouhé proklamace již nebudou americké straně stačit.

Whitaker se vyjádřil také k otázce Grónska, o které Spojené státy projevují dlouhodobý zájem. Trval na tom, že americké motivy jsou čistě bezpečnostní. Grónsko se podle něj musí být schopno bránit proti vlivu Ruska a Číny, ať už zůstane součástí Dánska, nebo se v budoucnu stane nezávislým státem. Tvrdil, že Čína se již nejméně dvakrát pokusila v Grónsku investovat, konkrétně do přístavů a letiště, což označil za reálnou hrozbu, přestože dánští představitelé tyto obavy opakovaně zpochybňují.

V souvislosti s agresivní rétorikou Donalda Trumpa si velvyslanec zachoval mírný odstup. Poznamenal, že reagovat na každý příspěvek prezidenta na sociálních sítích by byla práce na plný úvazek, nicméně trval na tom, že základní bezpečnostní analýza, ze které administrativa vychází, je správná.

Whitaker nešetřil kritikou ani vůči Evropské unii, o které žertoval, že si na ni stěžuje stejně rád, jako si Evropané stěžují na Spojené státy. Podle něj se EU musí „zjednodušit“, což v americkém pojetí znamená především deregulaci. Unie by měla začít více podporovat tvorbu kapitálu a ochotu riskovat, což jsou prvky, které mají Američané podle jeho slov „v krvi“.

Tento přístup by se měl podle něj projevit nejen v obranných technologiích, ale v technologiích obecně. Varoval, že Evropa celosvětově ztrácí příliš mnoho talentů, které odcházejí mimo jiné i do USA. Pokud se starý kontinent nenaučí svůj talent lépe využívat, hrozí mu, že zůstane pozadu za zbytkem světa.

Velvyslanec se dotkl také konfliktu na Ukrajině a popřel spekulace, že by USA stanovily termín pro zahájení mírových rozhovorů. Reagoval tak na prohlášení prezidenta Zelenského, který zmínil červnový termín pro dosažení mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Whitaker zdůraznil, že Spojené státy žádný takový termín neurčily.

USA si sice přejí, aby boje skončily co nejdříve a obě strany se dohodly na míru, ale stanovování pevných termínů považuje Whitaker za velmi nebezpečné. Podle jeho slov musí být dohoda uzavřena v momentě, kdy na ni budou obě strany připraveny. Konečné slovo v jakékoli vyjednané dohodě budou muset mít jak Rusové, tak Ukrajinci.

Whitaker uzavřel své vystoupení apelem na to, aby se spíše než na termíny hledělo na kvalitu a udržitelnost budoucího míru. Spojené státy chtějí vidět konec utrpení a zabíjení, ale zdůrazňují, že jakékoli řešení musí vzejít z přímé dohody obou válčících stran.

před 3 hodinami

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Související

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Mnichovská bezpečnostní konference (MSC)

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné

Oteplující se klima a masivní využívání umělého sněhu mění podobu zimních olympijských her. V italských Dolomitech se v těchto dnech připravují sněžná děla, která mají vyprodukovat 50 000 metrů krychlových technického sněhu. Cílem je zajistit perfektní podmínky pro lyžařské a snowboardové disciplíny nadcházejících her v roce 2026. Přestože Cortina d'Ampezzo leží ve výšce 1 816 metrů a má přirozených srážek dostatek, organizátoři potvrzují, že umělý sníh bude tvořit 85 % povrchu tratí.

před 2 hodinami

Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády

Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.  

před 3 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

před 3 hodinami

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

před 5 hodinami

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 6 hodinami

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 7 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

včera

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

včera

včera

včera

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

včera

včera

100 let od vzniku Osvobozeného divadla. Nebálo se postavit totalitnímu režimu

Přesně před 100 lety, osmého únorového dne roku 1926, začalo hrát divadlo, které si dalo jméno Osvobozené. Inovativní pražskou divadelní scénu proslavil Voskovec s Werichem a také radikální postoj proti totalitnímu režimu, který herci neváhali veřejně demonstrovat.

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy