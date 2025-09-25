USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu

Podle informací z rozpočtového úřadu Bílého domu se federální agentury připravují na možný scénář hromadného propouštění. Úřad pro správu a rozpočet (OMB) vydal memorandum, které nařizuje agenturám identifikovat programy, u nichž dojde k vyčerpání financí, pokud Kongres nedodrží termín financování, a jež nemají žádný alternativní zdroj. Tyto programy by se pak staly cílem masivního snižování počtu zaměstnanců, přičemž by mohlo dojít k trvalému zrušení pracovních pozic, které nejsou v souladu s prioritami Donalda Trumpa.
Tato směrnice představuje značný odklon od toho, jak vláda řešila minulé situace ohledně zastavení chodu. Jde o eskalaci napětí mezi Trumpovou administrativou a demokraty v Kongresu. Memorandum OMB uvádí, že úřad doufá, že se demokraté nenechají vyprovokovat k zastavení vlády a že výše zmíněné kroky nebudou nutné.
Mluvčí Bílého domu se k celé věci odmítl vyjádřit. Chuck Schumer, vůdce senátní menšiny, označil memorandum za zastrašovací taktiku. Řekl, že Donald Trump propouští federální zaměstnance od prvního dne své vlády, a to nikoliv proto, aby vládl, ale aby vyvolal strach. Podle něj budou tato zbytečná propouštění buď zrušena soudem, nebo administrativa nakonec přijme zaměstnance zpět, stejně jako se to stalo nedávno.
Hrozba masivního propouštění ve státní správě pravděpodobně ještě více vyhrotí patovou situaci ohledně financování, kde demokraté požadují řadu ústupků. Zejména trvají na prodloužení federálních dotací na krytí zdravotní péče podle zákona o dostupné péči, které mají skončit koncem roku. Bílý dům a republikáni v Kongresu to ale zatím odmítli s tím, že trvají na „čistém“ prodloužení. Trump na začátku týdne zrušil plánovanou schůzku s demokratickými lídry.
Už v únoru podepsal Trump výkonné nařízení, které nařizovalo agenturám, aby vypracovaly plány na rozsáhlé snižování počtu zaměstnanců. Výsledky byly smíšené. Zatímco některé agentury propustily značnou část svých zaměstnanců, jiné alespoň část propouštění stáhly, a dokonce požádaly některé zaměstnance, aby se vrátili.
Bobby Kogan, bývalý úředník OMB a současný ředitel pro federální rozpočtovou politiku v Centru pro americký pokrok, uvedl, že se jedná o obrovské poškození národa, které zemi zbytečně připraví o talent a odborné znalosti. Dodal, že jde také o vydírání: „Dejte nám ve sporu o financování to, co chceme, nebo zemi ublížíme.“
V březnu, kdy naposledy hrozilo zastavení chodu federální vlády, které se nakonec podařilo odvrátit, bylo podle Rachel Snydermanové, výkonné ředitelky pro hospodářskou politiku Bipartisan Policy Center, za nezbytné považováno přes 1,4 milionu zaměstnanců, kteří by museli nastoupit do práce. Z toho by jich zhruba 750 000 nadále pobíralo plat, jelikož jejich mzdy byly financovány z jiných zdrojů. Dalších téměř 900 000 zaměstnanců by bylo propuštěno bez nároku na mzdu.
Související
Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC
USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 29 minutami
USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu
před 1 hodinou
Počasí se o víkendu oteplí. Letní teploty už ale nedorazí
včera
Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA
včera
Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku
včera
"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael
včera
Za útok berlí na Babiše hrozí muži i několikaleté vězení, prozradila policie
včera
Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC
včera
Na Evropu se řítí hurikán. Nebezpečí hrozí zejména v Portugalsku
včera
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
včera
V Česku dominuje jedna varianta covidu. Experty zatím situace neznepokojuje
včera
Zelenskyj v OSN: Do nejničivějších závodů ve zbrojení v dějinách se zapojila AI. Existuje na Zemi ještě bezpečí?
včera
Důchody se v lednu zvýší o více než tři procenta, rozhodla vláda
včera
"Dechberoucí" úspěch: Lékařům se poprvé daří léčit Huntingtonovou chorobou
včera
V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech
včera
Pět procent stačí. Ústavní soud odmítl stížnost na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD
včera
Macron vzal Trumpovi vítr z plachet. Vzkázal mu, co musí udělat, aby získal Nobelovu cenu
včera
Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?
včera
Počasí bude místy větrné, varují meteorologové. Výstraha platí i pro čtvrtek
včera
USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN
včera
Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat
Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.
Zdroj: Libor Novák