USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu

Libor Novák

25. září 2025 8:25

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Kongres Spojených států amerických (United States Congress) Foto: president.gov.ua

Podle informací z rozpočtového úřadu Bílého domu se federální agentury připravují na možný scénář hromadného propouštění. Úřad pro správu a rozpočet (OMB) vydal memorandum, které nařizuje agenturám identifikovat programy, u nichž dojde k vyčerpání financí, pokud Kongres nedodrží termín financování, a jež nemají žádný alternativní zdroj. Tyto programy by se pak staly cílem masivního snižování počtu zaměstnanců, přičemž by mohlo dojít k trvalému zrušení pracovních pozic, které nejsou v souladu s prioritami Donalda Trumpa.

Tato směrnice představuje značný odklon od toho, jak vláda řešila minulé situace ohledně zastavení chodu. Jde o eskalaci napětí mezi Trumpovou administrativou a demokraty v Kongresu. Memorandum OMB uvádí, že úřad doufá, že se demokraté nenechají vyprovokovat k zastavení vlády a že výše zmíněné kroky nebudou nutné.

Mluvčí Bílého domu se k celé věci odmítl vyjádřit. Chuck Schumer, vůdce senátní menšiny, označil memorandum za zastrašovací taktiku. Řekl, že Donald Trump propouští federální zaměstnance od prvního dne své vlády, a to nikoliv proto, aby vládl, ale aby vyvolal strach. Podle něj budou tato zbytečná propouštění buď zrušena soudem, nebo administrativa nakonec přijme zaměstnance zpět, stejně jako se to stalo nedávno.

Hrozba masivního propouštění ve státní správě pravděpodobně ještě více vyhrotí patovou situaci ohledně financování, kde demokraté požadují řadu ústupků. Zejména trvají na prodloužení federálních dotací na krytí zdravotní péče podle zákona o dostupné péči, které mají skončit koncem roku. Bílý dům a republikáni v Kongresu to ale zatím odmítli s tím, že trvají na „čistém“ prodloužení. Trump na začátku týdne zrušil plánovanou schůzku s demokratickými lídry.

Už v únoru podepsal Trump výkonné nařízení, které nařizovalo agenturám, aby vypracovaly plány na rozsáhlé snižování počtu zaměstnanců. Výsledky byly smíšené. Zatímco některé agentury propustily značnou část svých zaměstnanců, jiné alespoň část propouštění stáhly, a dokonce požádaly některé zaměstnance, aby se vrátili.

Bobby Kogan, bývalý úředník OMB a současný ředitel pro federální rozpočtovou politiku v Centru pro americký pokrok, uvedl, že se jedná o obrovské poškození národa, které zemi zbytečně připraví o talent a odborné znalosti. Dodal, že jde také o vydírání: „Dejte nám ve sporu o financování to, co chceme, nebo zemi ublížíme.“

V březnu, kdy naposledy hrozilo zastavení chodu federální vlády, které se nakonec podařilo odvrátit, bylo podle Rachel Snydermanové, výkonné ředitelky pro hospodářskou politiku Bipartisan Policy Center, za nezbytné považováno přes 1,4 milionu zaměstnanců, kteří by museli nastoupit do práce. Z toho by jich zhruba 750 000 nadále pobíralo plat, jelikož jejich mzdy byly financovány z jiných zdrojů. Dalších téměř 900 000 zaměstnanců by bylo propuštěno bez nároku na mzdu.

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu

Zdroj: Libor Novák

