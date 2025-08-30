USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že palestinští představitelé podrývají mírové úsilí a usilují o jednostranné uznání palestinského státu. Podle jeho slov, dříve než budou moci být OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) a Palestinská samospráva (PA) považovány za partnery pro mír, musí důsledně odmítat terorismus, včetně masakru ze 7. října.
Rozhodnutí Spojených států přichází v době, kdy Francie a Saúdská Arábie stojí v čele mezinárodního úsilí o uznání Palestiny jako státu na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN. K tomuto kroku se již připojily i další země jako Spojené království, Kanada a Austrálie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar toto rozhodnutí Spojených států uvítal, a to zejména v kontextu probíhajícího konfliktu.
Kancelář prezidenta Abbáse vyjádřila nad rozhodnutím zrušit víza hluboké překvapení a zklamání. Podle jejího stanoviska je tento krok v jasném rozporu s mezinárodním právem a Dohodou o sídlech OSN, která upravuje, že by žádný úředník neměl být omezován ve vstupu do USA za účelem účasti na jednáních OSN. Sám generální tajemník OSN Stephane Dujarric uvedl, že situaci prodiskutuje s americkým ministerstvem zahraničí.
V současné době je Palestina uznávána jako stát 147 ze 193 členských států OSN, ale nemá status plnoprávného člena s hlasovacím právem. Palestinský prezident Mahmoud Abbás, který stojí v čele OOP, která je OSN uznávána jako jediný legitimní zástupce palestinského lidu, doufá v plnohodnotné členství, které by dalo Palestině mezinárodně právní subjektivitu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neustále odmítá myšlenku dvoustátního řešení konfliktu, která je dlouhodobou mezinárodní formulí pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Netanjahu tvrdí, že uznání palestinského státu by znamenalo odměnu pro „monstrózní terorismus Hamásu“.
Související
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň
USA (Spojené státy americké) , OSN , Mahmúd Abbás
Aktuálně se děje
před 21 minutami
USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN
před 1 hodinou
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
před 2 hodinami
Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico
před 4 hodinami
Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé
včera
Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky
včera
Neuvěřitelná bolest a nekončící utrpení. Jak může běžná infekce přeprogramovat dětský mozek
včera
Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce
včera
Kritika už nestačí. Tisíce zaměstnanců OSN volají po označení války v Gaze za genocidu
včera
Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové
včera
Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem
včera
Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy
včera
Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň
včera
Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá
včera
Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku
včera
Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA
včera
Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech
včera
Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí
včera
Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové
28. srpna 2025 22:02
Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu
28. srpna 2025 21:05
Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu
O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.
Zdroj: David Holub