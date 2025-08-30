USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Mahmúd Abbás
Mahmúd Abbás Foto: Wikimedia Commons

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že palestinští představitelé podrývají mírové úsilí a usilují o jednostranné uznání palestinského státu. Podle jeho slov, dříve než budou moci být OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) a Palestinská samospráva (PA) považovány za partnery pro mír, musí důsledně odmítat terorismus, včetně masakru ze 7. října.

Rozhodnutí Spojených států přichází v době, kdy Francie a Saúdská Arábie stojí v čele mezinárodního úsilí o uznání Palestiny jako státu na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN. K tomuto kroku se již připojily i další země jako Spojené království, Kanada a Austrálie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar toto rozhodnutí Spojených států uvítal, a to zejména v kontextu probíhajícího konfliktu.

Kancelář prezidenta Abbáse vyjádřila nad rozhodnutím zrušit víza hluboké překvapení a zklamání. Podle jejího stanoviska je tento krok v jasném rozporu s mezinárodním právem a Dohodou o sídlech OSN, která upravuje, že by žádný úředník neměl být omezován ve vstupu do USA za účelem účasti na jednáních OSN. Sám generální tajemník OSN Stephane Dujarric uvedl, že situaci prodiskutuje s americkým ministerstvem zahraničí.

V současné době je Palestina uznávána jako stát 147 ze 193 členských států OSN, ale nemá status plnoprávného člena s hlasovacím právem. Palestinský prezident Mahmoud Abbás, který stojí v čele OOP, která je OSN uznávána jako jediný legitimní zástupce palestinského lidu, doufá v plnohodnotné členství, které by dalo Palestině mezinárodně právní subjektivitu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neustále odmítá myšlenku dvoustátního řešení konfliktu, která je dlouhodobou mezinárodní formulí pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Netanjahu tvrdí, že uznání palestinského státu by znamenalo odměnu pro „monstrózní terorismus Hamásu“. 

Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA



