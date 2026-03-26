Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami

Americký viceprezident JD Vance se chystá na návštěvu Maďarska, která se uskuteční jen několik dní před tamními parlamentními volbami. Podle interního dokumentu ministerstva zahraničí, který získal server Politico, je cesta do Budapešti naplánována na 7. a 8. dubna. Cílem této mise je vyjádřit podporu znovuzvolení premiéra Viktora Orbána. Samotné hlasování v Maďarsku proběhne 12. dubna.
Bílý dům zatím tuto cestu oficiálně nepotvrdil a plány vysokých představitelů bývají až do poslední chvíle považovány za předběžné. Pokud se návštěva uskuteční, bude Vance nejvýše postaveným americkým činitelem v Maďarsku od roku 2006.
Aktivní podpora zahraničního lídra v rámci volební kampaně se přitom vymyká dlouhodobé tradici, kdy se americké administrativy do vnitřní politiky jiných států obvykle nevměšují.
Prezident Trump však již Orbána podpořil prostřednictvím sociálních sítí i videozáznamu na nedávné konferenci CPAC v Budapešti. Ve svém příspěvku z 24. března označil Orbána za silného lídra s výbornými výsledky a vyzval voliče, aby mu dali svůj hlas. JD Vance je v Evropě známý svými sympatiemi k pravicovým stranám a kritikou hlavních vládních koalic. V únoru navštívil zemi také ministr zahraničí Marco Rubio.
Dokument ministerstva zahraničí popisuje vztahy mezi Trumpem a Orbánem jako novou zlatou éru, která nahradila dřívější konfrontační přístup. Partnerství se nyní zaměřuje na prohlubování vazeb v oblasti obrany, obchodu a energetiky. Obě strany sdílejí přesvědčení o nutnosti spolupracovat na záchraně západní civilizace, kterou podle nich ohrožuje například masová migrace.
Vanceova cesta má vyslat jasný signál o americkém závazku vůči Maďarsku v době, kdy o vliv v regionu usilují Rusko a Čína. Dokument zdůrazňuje snahu udržet zemi jako demokratický pilíř pevně spojený se Spojenými státy. Viktor Orbán, který čelí kritice za svůj styl vládnutí, se v nadcházejících volbách střetne se silnou opozicí v podobě strany Tisza vedené Péterem Magyarem.
Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.
