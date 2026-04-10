Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.
Rozhovory mezi americkou a íránskou delegací se uskuteční v pákistánském Islámábádu a měly by začít během soboty. Viceprezidenta Vance doprovodí speciální vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. Přestože americká strana je již na cestě, islámábádské úřady podle posledních zpráv stále čekají na potvrzení příletu íránské delegace. Tato jednání jsou vnímána jako klíčový pokus o stabilizaci regionu po týdnech intenzivních bojů.
Do diplomatického úsilí se aktivně zapojuje i Velká Británie. Britský premiér Keir Starmer, který právě zakončil svou cestu po státech Perského zálivu, označil současný konflikt za událost, která definuje celou jednu generaci. Starmer uvedl, že s lídry v Perském zálivu jednal především o „praktickém plánu“, jak obnovit bezpečnou plavbu lodí přes Hormuzský průliv, kterým běžně protéká pětina světové produkce ropy a plynu.
Starmer zdůraznil, že v otázce Hormuzského průlivu nebude Londýn akceptovat žádná omezení nebo mýtné, o kterých dříve spekuloval Teherán. Podle něj musí být plavba v této strategické cestě volná a bezpečné mezinárodní navigační trasy nesmí být součástí žádných ústupků v rámci mírové dohody. O nutnosti zprůchodnit průliv hovořil britský premiér také v telefonátu s Donaldem Trumpem, přičemž oba lídři se shodli, že současné příměří je stále velmi křehké.
Zatímco se pozornost soustředí na jednání v Pákistánu, objevují se nadějné zprávy i z další fronty. Libanon potvrdil, že je připraven zúčastnit se příští týden přímých jednání s Izraelem. Podmínkou Bejrútu je však trvalé dodržování příměří ještě před začátkem rozhovorů. Přímá jednání mezi těmito dvěma státy jsou neobvyklá, neboť obvykle probíhají přes prostředníky, zejména přes Spojené státy.
Vance dal jasně najevo, že USA do Pákistánu neletí s úmyslem nechat se vmanipulovat do nevýhodných dohod. Výsledek těchto diskusí bude mít přímý dopad na ceny energií i na celkovou stabilitu světového obchodu, který je momentálně ochromen napětím v úžinách.
I přes optimistická prohlášení o „otevřené náruči“ zůstává situace napjatá a diplomaté varují, že cesta k trvalému míru bude vyžadovat víc než jen ochotu jednat, ale především konkrétní činy všech zúčastněných stran.
Související
Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace
J. D. Vance , Keir Starmer (labouristi) , Írán
Aktuálně se děje
Prezident Petr Pavel vystoupil s ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho slov se Trumpovi svými nedávnými výroky o fungování a roli NATO podařilo poškodit důvěryhodnost této aliance výrazněji, než kolik dokázal ruský prezident Vladimir Putin za několik posledních let. Tato slova pronesl Pavel během akce pořádané na půdě Univerzity Karlovy v Praze, uvedl server The Guardian.
