Ve Spojených arabských emirátech budou jednat zástupci Ukrajiny, Spojených států a Ruska, oznámil Zelenskyj

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj po ostře sledovaném jednání s Donaldem Trumpem oznámil, že od pátku se ve Spojených arabských emirátech bude konat mimořádné trilaterální setkání za účasti zástupců Ukrajiny, Spojených států a Ruska. Dvoudenní rozhovory v Emirátech mají navázat na intenzivní přípravy mírových dokumentů, které jsou podle ukrajinského lídra již „téměř hotové“.
Zelenskyj popsal atmosféru schůzky s Trumpem jako pozitivní, i když připustil, že vyjednávání „poslední míle“ k míru je extrémně náročné. Zdůraznil, že při každém dialogu musí nekompromisně hájit zájmy své země, což činí rozhovory s americkým prezidentem sice produktivními, ale nikoliv jednoduchými.
Ukrajinský tým podle něj pracuje na detailech dohody prakticky každý den a nyní je na tahu Rusko, aby prokázalo připravenost ukončit agresi.
Donald Trump po setkání s ukrajinským protějškem potvrdil, že obě strany udělaly kus práce, ale dodal, že k definitivnímu konci bojů zbývá ještě „kus cesty“. Americký prezident zopakoval své přesvědčení, že válka musí skončit co nejdříve, aby se zastavilo masivní umírání lidí. Podle zdrojů z Davosu Trump na Zelenského tlačí, aby byl otevřený kompromisům, které by umožnily uzavření dohody v horizontu týdnů.
Zatímco se delegace připravují na odlet do SAE, Zelenskyj v Davosu nešetřil kritikou na adresu evropských spojenců. Přirovnal jejich postoj k „módu Grónsko“ – tedy stavu, kdy lídři pouze pasivně čekají, až americký tlak pomine, místo aby sami vyvíjeli aktivitu k zastavení ruského válečného stroje.
Právě nedostatek evropské akceschopnosti je podle něj důvodem, proč se nyní těžiště mírových rozhovorů přesouvá mimo evropský kontinent pod patronát Washingtonu a arabských prostředníků.
Zítřejší schůzka v Emirátech bude prvním formálním setkáním těchto tří stran v takto vysokém formátu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Očekává se, že hlavním tématem bude doladění parametrů příměří a vytvoření bezpečnostních záruk, které Zelenskyj označil za klíčové pro jakýkoliv udržitelný mír.
Americký prezident Donald Trump dnes vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Přestože jeho přílet provázely komplikace – prezidentský speciál Air Force One se musel krátce po startu vrátit kvůli „menší závadě na elektroinstalaci“ – Trump dorazil do švýcarského letoviska včas. Na pódium vstoupil za potlesku zaplněného sálu a svůj projev zahájil slovy, že přichází s „fenomenálními zprávami“ z Ameriky.
Zdroj: Libor Novák