Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA

Libor Novák

30. srpna 2025 9:37

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Federální odvolací soud ve Washingtonu vydal v pátek rozhodnutí, že prezident Donald Trump překročil své prezidentské pravomoci, když zavedl většinu svých rozsáhlých cel. 

Podle rozsudku zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích, na který se administrativa odvolávala, dává prezidentovi významné pravomoci pro řešení národní nouze, avšak výslovně nezmiňuje pravomoc ukládat cla či daně.

Soudci v poměru 7:4 rovněž konstatovali, že mnohá Trumpova cla jsou „bezbřehá co do rozsahu, výše a trvání“ a „přisvojují si rozsáhlou pravomoc, která přesahuje výslovná omezení“ zákona, o který se administrativa opírala. Toto rozhodnutí je pro Trumpovu tarifní politiku dosud největší ranou a pravděpodobně bude mít za následek, že konečné slovo bude mít Nejvyšší soud.

Sám Donald Trump reagoval na rozhodnutí soudu ostře na svých sociálních sítích, kde označil odvolací soud za "vysoce stranický". Trump trvá na tom, že cla, která zavedl, zůstanou v platnosti, a slíbil, že se odvolá k Nejvyššímu soudu. Ve svém příspěvku uvedl, že pokud by rozhodnutí soudu zůstalo v platnosti, „doslova by to zničilo Spojené státy americké“.

Soudní spor se týká především dvou druhů tarifů. Prvním jsou „reciproční cla“, která Trump zavedl vůči zemím, u nichž tvrdí, že se Spojenými státy jednaly nespravedlivě. Druhým pak tarify uvalené v souvislosti s bojem proti pašování drog. Trump obhajoval své kroky tvrzením, že má právo ukládat cla na základě zákona IEEPA.

Tento zákon z roku 1977 uděluje prezidentovi pravomoc regulovat mezinárodní transakce během národní nouze. Trumpova administrativa jako důvod pro zavedení cel citovala různé „národní nouze“, včetně obchodních deficitů, pašování fentanylu a imigrace. Soud se však k tomuto výkladu postavil skepticky a naznačil, že úmyslem Kongresu při přijímání zákona pravděpodobně nebylo udělit prezidentovi neomezené pravomoci v oblasti cel.

Před samotným rozhodnutím soudu varovali vládní úředníci, že zrušení tarifů by poškodilo zahraniční politiku USA a vedlo by k „nebezpečnému diplomatickému trapasu“. Nicméně, podle analytiků se Trumpova administrativa na tento výsledek připravovala. Podle některých odborníků by prezident mohl cla ponechat v platnosti s odvoláním na jiné právní předpisy, které mu sice také umožňují zavádět cla, ale v omezenější míře. 

před 21 minutami

USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Související

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.
Prezident Trump

Trump vyzval ke stíhání George Sorose. Viní ho z nepokojů v USA

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vyzval k tomu, aby George Soros a jeho syn Alexander čelili federálním obviněním z vydírání. Podle prezidenta Trumpa je Sorosova rodina zodpovědná za násilné protesty, které podporuje po celých Spojených státech.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) clo

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Mahmúd Abbás

USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Robert Fico

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

před 4 hodinami

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.

včera

včera

včera

včera

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

včera

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

včera

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

včera

včera

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

včera

včera

včera

28. srpna 2025 22:02

28. srpna 2025 21:05

Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu

O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.

Zdroj: David Holub

Další zprávy