Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA

Federální odvolací soud ve Washingtonu vydal v pátek rozhodnutí, že prezident Donald Trump překročil své prezidentské pravomoci, když zavedl většinu svých rozsáhlých cel.
Podle rozsudku zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích, na který se administrativa odvolávala, dává prezidentovi významné pravomoci pro řešení národní nouze, avšak výslovně nezmiňuje pravomoc ukládat cla či daně.
Soudci v poměru 7:4 rovněž konstatovali, že mnohá Trumpova cla jsou „bezbřehá co do rozsahu, výše a trvání“ a „přisvojují si rozsáhlou pravomoc, která přesahuje výslovná omezení“ zákona, o který se administrativa opírala. Toto rozhodnutí je pro Trumpovu tarifní politiku dosud největší ranou a pravděpodobně bude mít za následek, že konečné slovo bude mít Nejvyšší soud.
Sám Donald Trump reagoval na rozhodnutí soudu ostře na svých sociálních sítích, kde označil odvolací soud za "vysoce stranický". Trump trvá na tom, že cla, která zavedl, zůstanou v platnosti, a slíbil, že se odvolá k Nejvyššímu soudu. Ve svém příspěvku uvedl, že pokud by rozhodnutí soudu zůstalo v platnosti, „doslova by to zničilo Spojené státy americké“.
Soudní spor se týká především dvou druhů tarifů. Prvním jsou „reciproční cla“, která Trump zavedl vůči zemím, u nichž tvrdí, že se Spojenými státy jednaly nespravedlivě. Druhým pak tarify uvalené v souvislosti s bojem proti pašování drog. Trump obhajoval své kroky tvrzením, že má právo ukládat cla na základě zákona IEEPA.
Tento zákon z roku 1977 uděluje prezidentovi pravomoc regulovat mezinárodní transakce během národní nouze. Trumpova administrativa jako důvod pro zavedení cel citovala různé „národní nouze“, včetně obchodních deficitů, pašování fentanylu a imigrace. Soud se však k tomuto výkladu postavil skepticky a naznačil, že úmyslem Kongresu při přijímání zákona pravděpodobně nebylo udělit prezidentovi neomezené pravomoci v oblasti cel.
Před samotným rozhodnutím soudu varovali vládní úředníci, že zrušení tarifů by poškodilo zahraniční politiku USA a vedlo by k „nebezpečnému diplomatickému trapasu“. Nicméně, podle analytiků se Trumpova administrativa na tento výsledek připravovala. Podle některých odborníků by prezident mohl cla ponechat v platnosti s odvoláním na jiné právní předpisy, které mu sice také umožňují zavádět cla, ale v omezenější míře.
