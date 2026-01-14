Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu

Napjatá schůzka ve Washingtonu mezi zástupci USA, Dánska a Grónska skončila bez jasného výsledku, ale s příslibem dalšího dialogu. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen potvrdil, že mezi stranami přetrvává „zásadní neshoda“ ohledně budoucnosti největšího ostrova světa. Přesto se delegace dohodly na vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni, která má v nadcházejících týdnech hledat společnou cestu a pokusit se obrousit hrany vyostřené rétoriky prezidenta Donalda Trumpa.
Jednání s americkým viceprezidentem JD Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem netrvalo ani hodinu, Rasmussen jej ale popsal jako upřímná a konstruktivní, ovšem s tím, že pohledy obou stran na suverenitu Grónska se nadále dramaticky liší.
Trumpova administrativa trvá na tom, že pro národní bezpečnost USA je kontrola nad ostrovem nezbytná, zejména v souvislosti s budováním protiraketového štítu „Golden Dome“. Prezident Trump dokonce krátce před schůzkou na sociálních sítích prohlásil, že jakýkoliv jiný výsledek než americká kontrola nad ostrovem je pro něj „nepřijatelný“.
Dánsko i Grónsko však drží pevnou linii. „Myšlenky, které nerespektují územní celistvost Dánského království a právo grónského lidu na sebeurčení, jsou pro nás naprosto nepřijatelné,“ zdůraznil Rasmussen.
Kodaň věří, že bezpečnostní zájmy USA lze plně uspokojit v rámci stávajících smluv, které Američanům již nyní umožňují využívat vojenské základny na ostrově. Dánsko v reakci na tlak Washingtonu dokonce od středy posílilo svou vojenskou přítomnost v oblasti a do operací zapojilo i další spojence z NATO.
Mezi diplomaty v americké metropoli však panuje mírný optimismus. Podle zdrojů z blízkosti dánské delegace „to mohlo dopadnout mnohem hůře“ a skutečnost, že se Trumpova administrativa neuchýlila k ultimátům, dává prostor pro další vyjednávání.
Klíčovým úkolem nově vzniklé pracovní skupiny bude najít kompromis, který by uspokojil americké volání po vyšší bezpečnosti v Arktidě, aniž by došlo k porušení dánské svrchovanosti.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, který se schůzky přímo neúčastnil, ale s dánskými kolegy úzce spolupracuje, vzkázal, že Grónsko si „vybírá Dánsko před USA“. Obyvatelé ostrova se obávají ztráty své autonomie a případné anexe, kterou Trump nevyloučil ani s použitím síly.
Evropští lídři, v čele s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, vyjádřili Dánsku plnou solidaritu a varovali, že jakýkoliv pokus o násilnou změnu hranic by znamenal konec Severoatlantické aliance v její současné podobě.
