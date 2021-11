WHO zatím nemá indicie, zda omikron způsobuje vážnější onemocnění

"Předběžné údaje naznačují, že v Jihoafrické republice se zvyšuje počet hospitalizací, což však může být způsobeno spíše zvyšujícím se celkovým počtem nakažených osob než výsledkem specifické nákazy omikronem," uvedla WHO. Zopakovala však, že předběžné údaje naznačují, že může existovat vyšší riziko reinfekce touto variantou.

WHO podle svých slov nyní pracuje s technickými odborníky, aby pochopila potenciální dopad této varianty na současná opatření, která mají zabránit šíření nemoci covid-19, včetně vakcín. Zatím nejsou informace, které by naznačovaly, že příznaky spojené s variantou omikron se liší od příznaků jiných variant.

"První hlášené infekce byly mezi univerzitními studenty - mladšími jedinci, kteří mají tendenci mít mírnější průběh nemoci - ale pochopení úrovně závažnosti varianty omikron bude trvat od několika dnů po několik týdnů," uvedla WHO.

Varianta omikron byla poprvé zjištěna v Jihoafrické republice na začátku tohoto měsíce. Mnoho zemí kvůli nové variantě zakázalo lety do JAR a z ní, což rozzuřilo představitele země. Mnozí Jihoafričané mají pocit, že jsou trestáni za svoji transparentnost a usilovnou práci při sledování způsobu mutace viru.

Zákaz letů dnes kritizoval jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. "Je to jasný a naprosto neodůvodněný odklon od závazku, který mnoho z těchto zemí učinilo na setkání zemí skupiny G20 v Římě minulý měsíc," prohlásil Ramaphosa. Zákaz cestování není podle něj podložen vědeckými poznatky a ani nebude účinný při prevenci šíření této varianty. Jediné, co způsobí, bude podle jihoafrického prezidenta další poškození ekonomik dotčených zemí a dále to podkopá schopnost zemí reagovat na pandemii.

Agentura Reuters s odvoláním na diplomaty dnes uvedla, že členské státy WHO se předběžně shodly na vyjednávání budoucí dohody o prevenci pandemií. Podařilo se tak překlenout propast mezi stranami vedenými Evropskou unií a Spojenými státy. Návrh rezoluce vypracovaný na víkendovém jednání bude předložen ke schválení ministrům zdravotnictví na třídenním mimořádném shromáždění WHO, které začíná v pondělí. Globální dohoda o posílení prevence pandemií a reakci na ně by měla být hotova v květnu 2024.