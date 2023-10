Západu dochází munice, kterou by mohl dát Ukrajině, varují úředníci

"Máme dostatek finančních prostředků, abychom pokryli potřeby ukrajinského konfliktu po nějakou dobu, ale potřebujeme, aby Kongres jednal a zajistil, že naše podpora nebude přerušena, zejména když ministerstvo usiluje o doplnění našich zásob," uvedla náměstkyně tiskového tajemníka Pentagonu Sabrina Singhová.

"Jak uvedl ministr obrany Lloyd Austin v sobotu, naléháme na Kongres, aby splnil americký závazek a poskytl naléhavě potřebnou pomoc ukrajinskému lidu v jejich boji za obranu své vlasti proti silám tyranie," dodala.

Singhová dodala, že není jasné, jak dlouho bude 1,6 miliardy dolarů, které zbyly z předchozího alokovaného financování pro Ukrajinu, vlastně stačit, a to závisí i na tom, "jak budou tyto prostředky využity k doplnění našich zásob," upřesnila.

"Skutečně záleží na tom, co Ukrajina potřebuje," řekla. "Víme, že jejich hlavními prioritami jsou protivzdušná obrana, dělostřelectvo a také prostředky na odminování. Takže se na to zaměřujeme a samozřejmě budeme doplňovat to, co bude nezbytné."

Jak EuroZprávy.cz již informovaly, víkendové schválení zákona o nouzovém financování na příštích 45 dní odvrátilo na poslední chvíli ochromení amerických vládních úřadů, tzv. shutdown. Návrh zákona však nakonec neobsahoval šest miliard dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, které byly součástí dřívějšího návrhu předloženého demokraty. Proti této pomoci se postavila část republikánů, uvedla BBC.

"V žádném případě nesmíme připustit přerušení americké pomoci Ukrajině," řekl Biden po schválení zákona.

V úterý byl navíc poprvé v historii odvolán šéf Sněmovny reprezentantů. Republikán Kevin McCarthy byl dle zprávy serveru EuroZprávy,cz odvolán z pozice předsedy Sněmovny reprezentantů USA, přičemž návrh na jeho odvolání získal podporu od všech hlasujících kongresmanů Demokratické strany, kteří byli přítomní.