Zelenskyj je připraven skončit, až Ukrajina nebude válčit s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil konání prezidentských voleb na Ukrajině, pokud bude uzavřeno příměří. Naznačil také, že by v nich nemusel obhajovat mandát. Zelenského hlavním cílem v politice je momentálně dokončení války se sousedním Ruskem.
"Můj cíl je dokončit válku," řekl Zelenskyj americkému webu Axios a podotkl, že jeho cílem není pokračovat ve funkci prezidenta. Ukrajinský prezident se tak vyjádřil v rozhovoru před odjezdem z Valného shromáždění OSN v New Yorku zpátky do Kyjeva.
Zelenskyj naznačil, že by sám navrhl pokročit s přípravou prezidentských voleb, pokud by Ukrajina a Rusko uzavřely několikaměsíční příměří. Podle svých slov to řekl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi během úterního jednání. "Můžeme využít tento čas a já můžu dát tohle znamení parlamentu," prohlásil.
Ukrajinský prezident rozumí tomu, že část občanů si může přát nového lídra s novým mandátem, který bude dělat zásadní rozhodnutí vedoucí k dlouhodobému míru. Podle Zelenského je volby možné uspořádat i navzdory bezpečnostním problémům.
Zelenskyj byl jasně zvolen ukrajinským prezidentem v roce 2019. Původní pětiletý mandát mu vypršel loni v květnu, připomněl zmíněný web. Podle průzkumů veřejného mínění by současný prezident mohl mít šanci na znovuzvolení. Popularita hlavy státu už sice nedosahuje čísel z úvodních měsíců konfliktu, ale nadále s ním sympatizuje přes 60 procent Ukrajinců.
Podle ukrajinské ústavy je nicméně konání jakýchkoliv voleb během vyhlášeného stanného práva nemožné, proto je Zelenskyj nadále právoplatným prezidentem. Přibližně dvacet procent ukrajinského území navíc momentálně okupují ruské invazní jednotky.
Pacientům, kteří trpí Huntingtonovou chorobou, se blýská na lepší časy. Vědcům se totiž poprvé v historii podařilo úspěšně léčit tuto krutou nemoc, která ničí nervové buňky a která je kombinací demence, Parkinsonovy nemoci a amyotrofické laterální sklerózy (ALS).
