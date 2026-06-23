Zelenskyj kvůli diplomatickému sporu s Nawrockým odmítl jet na konferenci o obnově Ukrajiny

Ukrajinská vicepremiérka a ministryně hospodářství Julija Svyrydenková oznámila, že povede ukrajinskou delegaci na nadcházející konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Prezident Volodymyr Zelenskyj se této události nezúčastní kvůli vyostřujícímu se diplomatickému sporu se svým polským protějškem Karolem Nawrockým.
Součástí ukrajinského týmu budou podnikatelé, úředníci, zákonodárci a zástupci místních komunit, jejichž cílem je zajistit konkrétní dohody v oblasti obranných schopností, odolnosti a energetického sektoru země. Konference, kterou společně pořádají Polsko a Ukrajina, má za cíl zmobilizovat mezinárodní podporu pro rekonstrukci a zajistit investice pro ukrajinské podniky zasažené válkou.
Rozhodnutí ukrajinské hlavy státu nepřicestovat přichází po diplomatické roztržce mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání. K tomuto kroku přistoupil poté, co Kyjev pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek po Ukrajinské povstalecké armádě, která během druhé světové války stála za masovým vražděním desítek tisíc Poláků na Volyni.
Tento krok vyvolal rychlou reakci na ukrajinské straně. Několik tamních představitelů vrátilo svá polská ocenění a tři bývalí ukrajinští prezidenti se vzdali vlastních Řádů bílé orlice. Své vyznamenání zaslal zpět do Varšavy také samotný Volodymyr Zelenskyj.
Neshody mezi hlavami států vyvolaly vnitřní politický spor i v samotném Polsku. Vláda polského premiéra Donalda Tuska obvinila prezidenta Nawrockého ze strategické chyby. Podle kabinetu musí Varšava chránit svou roli jednoho z nejdůležitějších spojenců Kyjeva v boji proti Rusku a zachovat si pozici budoucího klíčového hráče při obnově země.
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