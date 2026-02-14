Zelenskyj na MSC: Obětování Československa Evropu nezachránilo. Je iluzorní věřit, že rozdělení Ukrajiny přinese mír

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na konferenci v Mnichově s projevem, v němž poděkoval všem spojencům, kteří při Ukrajině stojí nejen emocemi a slovy, ale především konkrétními činy. Zvláštní pozornost věnoval mechanismu PURL, tedy seznamu prioritních požadavků, skrze který Spojené státy dodávají zbraně nezbytné pro boj proti ruské agresi. Zdůraznil, že jednou z nejtěžších věcí pro lídra je slyšet, že jednotkám protivzdušné obrany došlo střelivo a nemohou odrážet útoky, které často přicházejí v poslední sekundě.
V této souvislosti Zelenskyj vyzdvihl zejména pomoc Německa, Norska a Nizozemska. Aby přiblížil realitu války, nechal na obrazovkách za sebou promítat drastické záběry ruských úderů, k nimž došlo i během jeho nynějšího pobytu v Mnichově. Uvedl, že jen za letošní leden musela Ukrajina čelit šesti tisícům útočných dronů Šáhid, více než 150 raketám a pěti tisícům řízených bomb. Vyzval přítomné, aby si takovou zkázu představili ve svých vlastních městech.
Prezident varoval, že rizika se s pokračující válkou neustále vyvíjejí k horšímu. Drony Šáhid mají nyní proudové motory, létají v jiných výškách a operátoři je řídí v reálném čase. Čím déle konflikt trvá, tím více zdrojů agresor získává a tím nebezpečnější je evoluce zbraní i samotného Vladimira Putina. Zelenskyj vyjádřil frustraci nad tím, že Ukrajina musí na klíčové dodávky čekat měsíce i roky, přestože v této situaci záleží na každém dni.
Zelenskyj se ostře opřel také do íránského režimu. Poukázal na to, že ačkoliv Ukrajina nemá s Íránem žádné hranice ani přímé spory, Teherán nadále prodává Rusku drony, které zabíjejí ukrajinské občany. Podle něj tento režim napáchal a ještě může napáchat více škod než mnohé jiné diktatury za celé století, a proto musí být okamžitě zastaven.
Za nejlepší „zachycovač“ ruských agresivních plánů označil Zelenskyj jednotu Západu. Rusko podle něj neinvestuje pouze do zbraní, ale především do snahy tuto jednotu v Evropě a v euroatlantickém prostoru rozbít. Zatímco Ukrajině pomáhají desítky zemí od Británie po Japonsko, Rusko se opírá o komplice, jako je Severní Korea nebo čínské firmy dodávající klíčové komponenty. Zdůraznil také nutnost definitivně zastavit ruskou „stínovou flotilu“ tankerů, která financuje válku.
Prezident uvedl konkrétní čísla o ruských ztrátách: v prosinci a lednu přišlo Rusko o více než 30 až 35 tisíc vojáků. Aktuálně prý agresor platí životy 156 vojáků za každý získaný kilometr ukrajinského území. Ukrajinským cílem je zvýšit tento počet na 50 tisíc padlých měsíčně, aby byla cena za pokračování války pro Putina neúnosná. Zelenskyj dodal, že ukrajinský odpor je to, co aktuálně chrání svobodu Polska, Pobaltí či Rumunska.
Během projevu došlo i na osobní výpad vůči maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Zelenskyj rozzlobeně poznamenal, že zatímco „jeden Viktor“ přemýšlí jen o tom, jak si naplnit břicho, měl by raději uvažovat o tom, jak posílit armádu, aby se ruské tanky jednou nevrátily do ulic Budapešti.
Zelenskyj zdůraznil, že nikdo z Ukrajinců si nevybral být hrdinou, ale Putinovi už na ničem jiném než na válce nezáleží. Ruský prezident se podle něj raději radí s carem Petrem Velikým nebo carevnou Kateřinou o územních ziscích, než s kýmkoliv živým o skutečném životě. Varoval, že Putin je otrokem této války, a proto Ukrajina potřebuje neprůstřelné bezpečnostní záruky, které zajistí trvalý mír.
Prezident si také rýpl do minulé americké administrativy. Vzpomínal, jak nejlepší rada, kterou tehdy od generála Marka Milleyho dostal, zněla: „kopejte zákopy“. Zelenskyj se ptal, co by slyšeli spojenci na východním křídle NATO, kdyby ruská vojska vstoupila například do Litvy. Apeloval na to, aby Evropa měla vlastní schopnost reagovat, a podotkl, že je nechytré držet nejsilnější armádu v Evropě – tu ukrajinskou – mimo struktury NATO.
S odkazem na sportovkyni vyloučenou z olympiády za připomínku padlých atletů Zelenskyj zopakoval, že Rusko nesmí dostat žádnou naději, že mu jeho zločiny projdou. Podle jeho zkušeností byla Moskva nejvíce ochotná k jednání ve chvíli, kdy ji Ukrajina zasáhla hluboko v jejím vnitrozemí. „Čím silnější jsme, tím realističtější je mír,“ prohlásil.
K nadcházejícím rozhovorům v Ženevě se vyjádřil skepticky. Kritizoval, že strany mluví o úplně jiných věcech – Rusové o blíže nespecifikovaném „duchu Anchorage“ z jednání s Trumpem, zatímco Američané až příliš často zmiňují ústupky ze strany Ukrajiny. Evropa navíc u stolu prakticky chybí, což označil za velkou chybu.
Zelenskyj varoval před historickými paralelami a srovnal současné dění s Mnichovskou dohodou z roku 1938. Podle něj je iluzorní věřit, že rozdělení Ukrajiny přinese mír, stejně jako bylo iluzorní věřit, že obětování Československa zachrání Evropu před velkou válkou. Cílem Ukrajiny je dosáhnout takové dohody, aby se za několik let civilizovaný svět nemusel znovu omlouvat za další válečný konflikt.
Související
Odvaha má vyšší hodnotu než olympijská medaile, ocenil Zelenskyj vyřazeného skeletonistu
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Mnichovská bezpečnostní konference (MSC)
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Zelenskyj na MSC: Obětování Československa Evropu nezachránilo. Je iluzorní věřit, že rozdělení Ukrajiny přinese mír
před 1 hodinou
Finové si zlepšili chuť, Slováci zdolali domácí Italy. Kanada postupuje přímo do čtvrtfinále
před 1 hodinou
České hokejistky vysněnou olympijskou medaili nezískají. Ve čtvrtfinále nestačily na Švédky
před 1 hodinou
„Nevíme, jestli to Rusko myslí vážně.“ Rubio sklidil za projev na MSC potlesk ve stoje
před 2 hodinami
Macron na MSC: Nastal čas, aby Evropa uvažovala o vlastních jaderných zbraních
před 3 hodinami
Ukrajina mrzne. Proč jsou ruské údery na energetickou síť tak efektivní? V Česku by měly stejný účinek
před 5 hodinami
Cvičení jednotek NATO se zúčastnili i Ukrajinci. Výsledky byly otřesné, dva prapory rozmetali za jediný den
před 6 hodinami
Zimní počasí se znovu chopí otěží. Má sněžit i mrznout
včera
V metru proběhne další víkendová výluka. Lidé budou muset do tramvají
včera
Policie se snaží ztotožnit neznámou ženu. Tělo se našlo v lese u Říčan
včera
Čeští hokejisté ostudu nedopustili. S Francií otočili skóre z 2:3 na 6:3
včera
Benzin v posledních dnech zlevnil. Teď má spolu s naftou opět zdražovat
včera
Pod tlakem je i král Karel. Američané chtějí vyslechnout bývalého prince Andrewa
včera
Muž z jiné planety. Rychlobruslař Jílek získal zlato na deseti kilometrech
včera
Společně za Ukrajinu. Na shromáždění vystoupí prezident i osobnosti veřejného života
včera
Janatová se ani ve volné technice neztratila. Medaile se rozdávaly ve snowboardových disciplínách
včera
Potvrzeno. Předpověď počasí slibuje další nadílku, napadne až 15 cm sněhu
včera
Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí
včera
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
včera
Waltz odráží kritiku USA: Pod vedením Trumpa vracíme svět zpět z okraje propasti
Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz na Mnichovské bezpečnostní konferenci důrazně odmítl pesimistické vize o hroutícím se světě a postavil se proti závěrům konferenční zprávy, která současný stav označila za „svět v rozkladu“.
Zdroj: Libor Novák