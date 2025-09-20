Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se příští týden v New Yorku setká s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Během schůzky ho hodlá vyzvat k zavedení dalších sankcí proti Rusku. Zelenskyj také obvinil své spojence, že „ztrácejí čas“ a že je nutné jednat rychle.
Prezident Zelenskyj řekl novinářům v Kyjevě, že očekává, že další sankce budou uvaleny v případě, že Vladimir Putin odmítne osobní jednání nebo se nedohodne na příměří. Donald Trump už dříve slíbil, že USA jsou připraveny „přistoupit k velkým sankcím“. Podmínil to však tím, že země NATO přestanou kupovat ropu z Ruska a uvalí cla na Čínu.
Zelenskyj vyjádřil frustraci z tempa událostí. Podle něj je spojování sankcí s požadavky na evropské země zpomalením tlaku na Putina. Prezident Trump prý očekává, že „Evropa podnikne silné kroky“. Zelenskyj však vnímá, že se tím jen „ztrácí čas“.
Maďarsko a Slovensko jsou posledními dvěma členy EU, kteří stále nakupují ruskou ropu prostřednictvím ropovodu Družba. Zelenskyj řekl, že chce, aby „celá Evropa“ uvalila sankce a že by Trump mohl „zatlačit“ na evropské země, aby dělaly více. Podle něj je pravděpodobné, že pro-ruská slovenská vláda na americký tlak zareaguje.
Zelenskyj potvrdil, že je ochoten setkat se s Putinem v jakémkoli formátu – ať už osobně, nebo s Trumpem v místnosti. Během cesty do New Yorku bude také usilovat o ujasnění, jaké bezpečnostní záruky jsou USA ochotny Ukrajině poskytnout. Potvrdil také, že se jeho manželka Olena „s největší pravděpodobností“ setká s Melanií Trumpovou, se kterou chce probrat návrat ukrajinských dětí unesených do Ruska.
Zelenskyj dále uvedl, že Ukrajina využívá stále více dálkových dronů, které cílí na ruská energetická zařízení. V sobotu ráno drony zasáhly rafinerii v Saratově a v oblasti Samara. Ukrajinský prezident také předpověděl, že se palivová krize, která už vede k dlouhým frontám na benzín, bude v Rusku zhoršovat.
V noci na sobotu provedlo Rusko rozsáhlý dronový a balistický raketový útok na Ukrajinu. Nejméně tři lidé zemřeli, když raketa se kazetovou municí zasáhla obytný dům ve městě Dnipro. Další cíle se nacházely v oblastech Mykolajiv, Černihiv a Záporoží. Zelenskyj na sociálních sítích napsal, že Kreml nebombarduje vojenské cíle, ale provádí „úmyslnou strategii“, jejímž cílem je terorizovat civilisty a ničit infrastrukturu. Vyzval Evropu, aby posílila ukrajinskou protivzdušnou obranu a zvýšila dodávky zbraní.
Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.
Zdroj: Libor Novák