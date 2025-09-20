Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat

Libor Novák

20. září 2025 15:25

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se příští týden v New Yorku setká s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Během schůzky ho hodlá vyzvat k zavedení dalších sankcí proti Rusku. Zelenskyj také obvinil své spojence, že „ztrácejí čas“ a že je nutné jednat rychle.

Prezident Zelenskyj řekl novinářům v Kyjevě, že očekává, že další sankce budou uvaleny v případě, že Vladimir Putin odmítne osobní jednání nebo se nedohodne na příměří. Donald Trump už dříve slíbil, že USA jsou připraveny „přistoupit k velkým sankcím“. Podmínil to však tím, že země NATO přestanou kupovat ropu z Ruska a uvalí cla na Čínu.

Zelenskyj vyjádřil frustraci z tempa událostí. Podle něj je spojování sankcí s požadavky na evropské země zpomalením tlaku na Putina. Prezident Trump prý očekává, že „Evropa podnikne silné kroky“. Zelenskyj však vnímá, že se tím jen „ztrácí čas“.

Maďarsko a Slovensko jsou posledními dvěma členy EU, kteří stále nakupují ruskou ropu prostřednictvím ropovodu Družba. Zelenskyj řekl, že chce, aby „celá Evropa“ uvalila sankce a že by Trump mohl „zatlačit“ na evropské země, aby dělaly více. Podle něj je pravděpodobné, že pro-ruská slovenská vláda na americký tlak zareaguje.

Zelenskyj potvrdil, že je ochoten setkat se s Putinem v jakémkoli formátu – ať už osobně, nebo s Trumpem v místnosti. Během cesty do New Yorku bude také usilovat o ujasnění, jaké bezpečnostní záruky jsou USA ochotny Ukrajině poskytnout. Potvrdil také, že se jeho manželka Olena „s největší pravděpodobností“ setká s Melanií Trumpovou, se kterou chce probrat návrat ukrajinských dětí unesených do Ruska.

Zelenskyj dále uvedl, že Ukrajina využívá stále více dálkových dronů, které cílí na ruská energetická zařízení. V sobotu ráno drony zasáhly rafinerii v Saratově a v oblasti Samara. Ukrajinský prezident také předpověděl, že se palivová krize, která už vede k dlouhým frontám na benzín, bude v Rusku zhoršovat.

V noci na sobotu provedlo Rusko rozsáhlý dronový a balistický raketový útok na Ukrajinu. Nejméně tři lidé zemřeli, když raketa se kazetovou municí zasáhla obytný dům ve městě Dnipro. Další cíle se nacházely v oblastech Mykolajiv, Černihiv a Záporoží. Zelenskyj na sociálních sítích napsal, že Kreml nebombarduje vojenské cíle, ale provádí „úmyslnou strategii“, jejímž cílem je terorizovat civilisty a ničit infrastrukturu. Vyzval Evropu, aby posílila ukrajinskou protivzdušnou obranu a zvýšila dodávky zbraní. 

před 4 hodinami

Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem

Související

Více souvisejících

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) válka na Ukrajině Donald Trump

Aktuálně se děje

před 42 minutami

před 2 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok

Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

Dny NATO v Mošnově

Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci

Poslední hodiny zbývají do začátku letošních Dnů NATO, kde nejenom česká armáda představí lidem svou techniku. Stane se tak v době zvýšeného napětí na východním křídle NATO, kdy v rozmezí několika dní pronikly téměř dvě desítky ruských dronů do Polska a tři ruské stíhačky nad Estonsko. 

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem

Až začne v příští sezóně pro reprezentační mužstva nový cyklus, nestane se tak – jak tomu bylo dosud vždy – začátkem září, ale naopak až na přelomu září a října. Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O příštím podzimu tak nebudou v rozmezí září-listopad tři reprezentační přestávky, ale jen dvě, protože ta zářijová s tou říjnovou se nově sloučí dohromady.

včera

včera

Aktualizováno včera

MiG-31

Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Estonsko tvrdí, že jeho vzdušný prostor byl narušen třemi ruskými stíhačkami. K incidentu mělo dojít v pátek. Estonské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo ruského chargé d’affaires, píše CNN. Moskva se zatím k incidentu nevyjádřila. 

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

včera

včera

Aktualizováno včera

V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy