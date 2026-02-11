Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.
Napětí kolem volebního kalendáře rozvířila zpráva deníku Financial Times, která naznačila, že Kyjev pod tlakem Washingtonu připravuje oba hlasovací akty na letošní jaro. Spekuluje se o termínu do 15. května, který by údajně vyhovoval americké administrativě v souvislosti s jejími vlastními politickými cykly. Zelenskyj však tyto informace označil za politické fámy a zdůraznil, že o údajném plánu na jarní volby se poprvé dočetl právě v médiích.
Hlavní překážkou zůstává platné stanné právo, které bylo v reakci na agresi vyhlášeno v únoru 2022. Současná ukrajinská legislativa výslovně zakazuje konání prezidentských i parlamentních voleb, stejně jako referend, po dobu trvání tohoto výjimečného režimu. Zelenskyj stanné právo pravidelně prodlužuje, přičemž aktuální termín vyprší 4. května 2026. Bez jeho zrušení nebo zásadní změny zákona jsou jakékoli volební plány právně neuskutečnitelné.
Prezidentova kancelář argumentuje především bezpečností občanů. „Pokud Rusové každý den zabíjejí lidi, jak můžeme v nadcházejících týdnech vážně uvažovat o volbách?“ zní z oficiálních míst. Úřady zdůrazňují, že nikdo není proti demokratickému procesu, ale podmínky pro něj musí být fér. To zahrnuje ochranu volebních místností před nálety i zajištění možnosti hlasovat pro miliony uprchlíků v zahraničí a vojáky na frontové linii.
Diskuse o referendu se objevily v souvislosti s případnou mírovou dohodou podporovanou Spojenými státy. Zelenskyj již dříve prohlásil, že o jakýchkoli územních ústupcích nebo zásadních změnách v rámci mírového rámce musí rozhodnout ukrajinský lid. Právní experti však varují, že organizace referenda je stejně složitá jako organizace voleb a podléhá stejným omezením plynoucím ze stanného práva.
Podle analytiků z nevládní organizace OPORA je zapotřebí minimálně šestiměsíční přechodné období mezi koncem stanného práva a zahájením předvolební kampaně. Olha Aivazovska, předsedkyně správní rady OPORA, upozorňuje, že debaty o legislativních změnách ukazují, jak optimistické jsou i tyto časové rámce. Rychle zorganizované volby by mohly být vnímány jako nelegitimní, což by nahrávalo ruské propagandě.
Zprávy o tlaku ze strany USA naznačují, že Washington chce vidět konec války nebo alespoň jasný politický posun do začátku léta 2026. Důvodem je pravděpodobně snaha vyřešit ukrajinskou otázku před vrcholící kampaní k americkým volbám do Kongresu. Zelenskyj potvrdil, že Spojené státy téma voleb zmínily, ale popřel, že by Kyjev dostal přímý požadavek na jejich konání dříve, než bude uzavřeno příměří.
Dalším faktorem je postoj Ruska. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v únoru prohlásil, že jednání o ukončení války jsou stále daleko od konce. Moskva navíc opakovaně zpochybňuje legitimitu současné ukrajinské vlády, což v Kyjevě vzbuzuje obavy, že Rusko bude chtít volební proces využít k destabilizaci vnitřní situace na Ukrajině.
Veřejné mínění na Ukrajině zůstává rozdělené. Podle lednového průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie podporuje konání referenda o mírové dohodě asi 55 % dotázaných, zatímco 32 % je proti. Ochota k samotným volbám během aktivních bojů je však výrazně nižší, neboť lidé prioritně vnímají rizika spojená s bezpečností a možným narušením jednoty země.
Zatímco expertní skupiny pracují na návrzích úprav volebního zákoníku, které by umožnily hlasování v „post-konfliktním“ období, politická realita zůstává svázána frontovou linií. Zelenskyj uzavřel své vyjádření s tím, že k politice se země vrátí až ve chvíli, kdy budou existovat nezbytné bezpečnostní záruky. Do té doby zůstávají zprávy o jarních volbách pouze neoficiálními scénáři mezinárodní diplomacie.
Související
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
Ukrajina , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
před 20 minutami
Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno
před 1 hodinou
Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích
před 2 hodinami
Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr
před 3 hodinami
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
před 4 hodinami
Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová
Aktualizováno před 4 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 5 hodinami
Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity
před 5 hodinami
Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority
před 6 hodinami
Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně
před 7 hodinami
Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu
před 7 hodinami
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
před 8 hodinami
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
před 9 hodinami
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
před 10 hodinami
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
před 10 hodinami
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
před 11 hodinami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 12 hodinami
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 12 hodinami
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 14 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
Meteorologická zima pokračuje až do konce února, ale sníh se z nížin vytratil již v posledních dnech. Na horách se ale místy drží desítky centimetrů sněhové pokrývky. Další nadílky se na některých místech v Česku dočkáme snad o víkendu.
Zdroj: Jan Hrabě