Zelenskyj se vysmál Putinovi: Stanovil už 15 termínů pro dobytí Donbasu, nevyšel ani jeden

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve svém nočním projevu vysmál ruskému cíli plně ovládnout východoukrajinský Donbas. Uvedl, že politické vedení v Moskvě je tímto regionem posedlé a od začátku plnohodnotné invaze stanovilo svým vojskům již 15 různých termínů pro jeho kompletní dobytí, přičemž všechny selhaly.
Zelenskyj připomněl konkrétní milníky, které Vladimir Putin v průběhu let určil, včetně března, května, června, září a prosince roku 2022, následovaných dalšími neúspěšnými termíny v letech 2023 a 2024. V loňském roce, kdy se Kreml snažil přesvědčit Donalda Trumpa o údajném brzkém pádu Ukrajiny, pak Moskva stanovila tři závěrečná data pro obsazení Doněcké oblasti.
Pokud Rusko agresi neukončí, bude muset podle ukrajinského prezidenta tyto termíny posouvat dál. Zelenskyj zároveň varoval, že pokud chce Putin obětovat další milion vojáků o ukrajinskou obranu, měli by Rusové stojící ve frontách na benzin začít přemýšlet o své budoucnosti.
Ruská armáda se na Donbas zaměřila po stažení od Kyjeva na jaře 2022. Ačkoli se jí podařilo obsadit celou Luhanskou oblast a velké části Doněcké a Záporožské oblasti, její nynější postup směrem na západ se podle ukrajinských představitelů výrazně zpomalil, k čemuž přispívají zesílené ukrajinské údery drony středního a dlouhého doletu.
Ukrajinský generální štáb navíc oznámil úspěšné útoky na ruské command posty bezpilotních letounů, vojenská komunikační zařízení a logistické sklady, včetně skladu u okupované Novosvitlivky. Zasažen byl také silniční most u okupovaného Novoazovsku v Doněcké oblasti a dva železniční mosty v Luhanské oblasti, které ruské síly využívaly k přepravě personálu, zbraní a munice na frontu.
Zintenzivňující se ukrajinské útoky na energetickou infrastrukturu vyvolaly v Rusku hlubokou palivovou krizi, nedostatek pohonných hmot v některých regionech a prudký nárůst cen. Prezident Vladimir Putin sice při setkání s vládními ministry potíže přiznal, dodal však, že situaci řeší. Podle deníku Kommersant, který se odvolává na vládní návrh, zvažují ruské úřady dočasné snížení palivových standardů, aby zmírnily krizi na trhu.
Opatření by mohlo firmám na jeden rok, konkrétně do července 2027, umožnit produkci i dovoz méně kvalitního benzinu a nafty standardu Euro-2 s vyšším obsahem síry, jehož výroba byla v zemi zakázána od roku 2013. Podle informací Ukrajiny navíc ruská strana utrpěla v bojích značné ztráty, které zahrnují i 7 000 obětí z řad severokorejských jednotek bojujících na straně Ruska.
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Zdroj: Libor Novák