Zelenskyj v OSN: Do nejničivějších závodů ve zbrojení v dějinách se zapojila AI. Existuje na Zemi ještě bezpečí?

Libor Novák

24. září 2025 16:10

Volodymyr Zelenskyj v OSN
Volodymyr Zelenskyj v OSN Foto: UN

Prezident Volodymyr Zelenskyj se ve svém projevu na Valném shromáždění OSN věnoval tématu bezpečnosti, zbraní a války. Položil řečnickou otázku, zda existuje na Zemi místo, které by bylo pro lidi bezpečné.

Zelenskyj uvedl, že v současnosti žijeme v nejničivějších závodech ve zbrojení v dějinách lidstva, a to i proto, že se do nich zapojila umělá inteligence. Upozornil na to, že pokud nejsou k dispozici žádné skutečné záruky bezpečnosti, a pokud svět nemůže reagovat na všechny hrozby, a neexistuje žádná silná platforma pro mezinárodní bezpečnost, bude nějaké místo na zemi, které zůstane pro lidi bezpečné?

Podle ukrajinského prezidenta je selhání mezinárodního práva a institucí důvodem, proč se ve světě stále více hromadí zbraně. Zmínil se o situaci v Afghánistánu a také o mocných kartelech v některých zemích Latinské Ameriky. Mezinárodní právo podle něj nefunguje, pokud nemáte silné přátele a zbraně. Zelenskyj s odkazem na nedávné události ve Spojených státech vyjádřil soustrast pozůstalým po nedávno zavražděné Ukrajince Iryně Zarutske a připomněl také pokus o atentát na prezidenta USA Donalda Trumpa.

Válka na Ukrajině stále pokračuje, a Rusko přitom odmítá uzavřít příměří. Podle Zelenského lidé umírají každý týden a Rusko nadále unáší ukrajinské děti. Zelenskyj řekl, že Ukrajině se už sice podařilo některé děti přivést zpět, ale ptá se, jak dlouho bude trvat, než se dětství vrátí ke všem uneseným dětem. Prezident také zopakoval, že už v loňském roce varoval před nebezpečím jaderné katastrofy, které hrozí kvůli ruské okupaci Záporožské jaderné elektrárny. Podle něj se však nic nezměnilo, Rusko neustále ostřeluje okolí jaderného zařízení, a mezinárodní instituce jsou „příliš slabé“.

Zelenskyj také zmínil, že technologie války už nezná hranice. Odkazoval na nedávné uzavření letiště v Kodani kvůli dronům, u kterých si úřady nebyly jisté, kdo je poslal a odkud. Zelenskyj řekl, že svět se brání příliš pomalu, zatímco zbraně se pohybují velmi rychle.

Zelenskyj zmínil, že ani členství v NATO nemusí zemi automaticky zaručit bezpečnost, a odkázal na incidenty, které se staly v Polsku, Rumunsku a Estonsku. Dále se věnoval situaci v Moldavsku. Zelenskyj řekl, že Evropa si nemůže dovolit ztratit další zemi. Evropa už ztratila Gruzii a Bělorusko, které jsou v současné době závislé na Rusku.

Ukrajinský prezident dále poukázal na to, že neexistuje „jediná mezinárodní instituce, která by dokázala skutečně zastavit“ jakoukoli agresi. Jako příklady uvedl Palestinu, Somálsko, Súdán a Sýrii, které mohou podle něj očekávat od OSN „jen prohlášení a prohlášení“. Vyzval také k silné podpoře Sýrie, která si ji podle něj zaslouží.

před 4 hodinami

USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Související

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku“, což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

Více souvisejících

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) OSN

Aktuálně se děje

před 13 minutami

před 55 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Tomio Okamura

V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech

V české předvolební kampani se místo seriózní debaty o budoucnosti země odehrává přehlídka emocí, obviňování a umělého bědování. Realita však není zdaleka tak černá. Žijeme ve svobodné společnosti s dostupným zdravotnictvím, vzděláním a relativním bezpečím, což zdaleka není samozřejmost ani v západních demokraciích. Přesto mnozí politici i občané raději živí iluzi katastrofy, než aby uznali skutečný stav věcí.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Léky, ilustrační foto

Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?

Americká vláda vydala kontroverzní doporučení týkající se prevence a léčby autismu u dětí. Nové pokyny by měly odradit těhotné ženy od užívání paracetamolu, který je považován za jeden z možných spouštěčů autismu. Prezident Donald Trump navíc navrhl, že by se na léčbu poruch řeči, se kterými se autistické děti potýkají, měl použít lék leukovorin.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Prezident Trump

USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Světové společenství je zaskočeno nečekaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vystoupil na Valném shromáždění OSN. Jeho 58minutový projev, který se dotýkal migrace, islámského práva šaría, neúspěchů OSN a „klimatického podvodu“, naznačuje, že USA se odklánějí od principů, na kterých byla OSN založena. Reakce světových lídrů naznačují, že už nelze spoléhat na USA jako na silného a spolehlivého partnera.

před 5 hodinami

Dmitrij Peskov

Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat

Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie

NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?

Poslední opakovaná narušení vzdušného prostoru NATO Ruskem staví alianci před obtížnou otázku, zda by měla reagovat sestřelením ruských letadel. Na jedné straně NATO odsoudilo ruské akce a varovalo, že použije „všechny nezbytné vojenské a nevojenské prostředky k obraně“. Na straně druhé se však jedná o obranný pakt, který se snaží zabránit eskalaci konfliktu, který podle něj ještě není v plném proudu.

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku“, což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

před 8 hodinami

Donald Trump v OSN

CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila. 

před 9 hodinami

Claudia Cardinalová (autor fotky: Manfred Werner - Tsui)

Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová, jejíž kariéra trvala přes šest dekád. Největší slávu zažila Cardinalová během zlatého věku italského filmu. 

před 10 hodinami

včera

včera

včera

Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu

Výzkum STEM ukazuje prudký nárůst podpory pro ANO a SPD v severních krajích. Za tímto trendem se však skrývá hlubší krize a rostoucí nedůvěra ve stát v regionech, které dlouhodobě čelí strukturálním problémům. Pokud politické elity nenabídnou konkrétní řešení a nezačnou brát periferii vážně, hrozí, že se protestní volba stane normou a bude mít dopady na celou demokratickou rovnováhu země.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy