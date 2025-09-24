Prezident Volodymyr Zelenskyj se ve svém projevu na Valném shromáždění OSN věnoval tématu bezpečnosti, zbraní a války. Položil řečnickou otázku, zda existuje na Zemi místo, které by bylo pro lidi bezpečné.
Zelenskyj uvedl, že v současnosti žijeme v nejničivějších závodech ve zbrojení v dějinách lidstva, a to i proto, že se do nich zapojila umělá inteligence. Upozornil na to, že pokud nejsou k dispozici žádné skutečné záruky bezpečnosti, a pokud svět nemůže reagovat na všechny hrozby, a neexistuje žádná silná platforma pro mezinárodní bezpečnost, bude nějaké místo na zemi, které zůstane pro lidi bezpečné?
Podle ukrajinského prezidenta je selhání mezinárodního práva a institucí důvodem, proč se ve světě stále více hromadí zbraně. Zmínil se o situaci v Afghánistánu a také o mocných kartelech v některých zemích Latinské Ameriky. Mezinárodní právo podle něj nefunguje, pokud nemáte silné přátele a zbraně. Zelenskyj s odkazem na nedávné události ve Spojených státech vyjádřil soustrast pozůstalým po nedávno zavražděné Ukrajince Iryně Zarutske a připomněl také pokus o atentát na prezidenta USA Donalda Trumpa.
Válka na Ukrajině stále pokračuje, a Rusko přitom odmítá uzavřít příměří. Podle Zelenského lidé umírají každý týden a Rusko nadále unáší ukrajinské děti. Zelenskyj řekl, že Ukrajině se už sice podařilo některé děti přivést zpět, ale ptá se, jak dlouho bude trvat, než se dětství vrátí ke všem uneseným dětem. Prezident také zopakoval, že už v loňském roce varoval před nebezpečím jaderné katastrofy, které hrozí kvůli ruské okupaci Záporožské jaderné elektrárny. Podle něj se však nic nezměnilo, Rusko neustále ostřeluje okolí jaderného zařízení, a mezinárodní instituce jsou „příliš slabé“.
Zelenskyj také zmínil, že technologie války už nezná hranice. Odkazoval na nedávné uzavření letiště v Kodani kvůli dronům, u kterých si úřady nebyly jisté, kdo je poslal a odkud. Zelenskyj řekl, že svět se brání příliš pomalu, zatímco zbraně se pohybují velmi rychle.
Zelenskyj zmínil, že ani členství v NATO nemusí zemi automaticky zaručit bezpečnost, a odkázal na incidenty, které se staly v Polsku, Rumunsku a Estonsku. Dále se věnoval situaci v Moldavsku. Zelenskyj řekl, že Evropa si nemůže dovolit ztratit další zemi. Evropa už ztratila Gruzii a Bělorusko, které jsou v současné době závislé na Rusku.
Ukrajinský prezident dále poukázal na to, že neexistuje „jediná mezinárodní instituce, která by dokázala skutečně zastavit“ jakoukoli agresi. Jako příklady uvedl Palestinu, Somálsko, Súdán a Sýrii, které mohou podle něj očekávat od OSN „jen prohlášení a prohlášení“. Vyzval také k silné podpoře Sýrie, která si ji podle něj zaslouží.
Výzkum STEM ukazuje prudký nárůst podpory pro ANO a SPD v severních krajích. Za tímto trendem se však skrývá hlubší krize a rostoucí nedůvěra ve stát v regionech, které dlouhodobě čelí strukturálním problémům. Pokud politické elity nenabídnou konkrétní řešení a nezačnou brát periferii vážně, hrozí, že se protestní volba stane normou a bude mít dopady na celou demokratickou rovnováhu země.
Zdroj: Jakub Jurek