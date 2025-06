Zelenskyj vyzval k uvalení sankcí proti Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj absolvoval tisíce kilometrů dlouhý let do kanadského Banffu, kde se účastnil summitu skupiny G7. Jeho hlavním cílem bylo setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. To se však neuskutečnilo – Trump se totiž rozhodl summit předčasně opustit kvůli rostoucímu napětí mezi Izraelem a Íránem. Odjezd oznámil nečekaně krátce před plánovaným jednáním se Zelenským.