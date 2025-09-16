Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku

Libor Novák

16. září 2025 10:37

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku, který by zahrnoval uvalení sankcí a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. 

V rozhovoru pro Sky News řekl, že takový postoj by byl klíčový pro pokrok v mírových jednáních, a naléhal na Trumpa, aby podnikl "silné osobní kroky" k "zastavení Putina". Zelenskyj zároveň vyjádřil naději, že britský premiér Keir Starmer získá od Trumpa větší jasnost ohledně jeho záměrů během jeho nadcházející návštěvy ve Velké Británii.

Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia by se měl Trump příští týden na Valném shromáždění OSN v New Yorku se Zelenským setkat. "Bude se stále snažit. Pokud je mír možný, chce ho dosáhnout," řekl Rubio.

Zelenskyj rovněž uvedl, že Rusko v průběhu tohoto měsíce vypustilo na Ukrajinu přes 3 500 dronů a téměř 190 raket. Na síti X napsal, že došlo i k "provokacím proti našim partnerům", čímž narážel na nedávné ruské průniky dronů do Polska a Rumunska.

Prezident Ukrajiny zdůraznil, že právě tento typ vzdušného teroru je důvodem, proč Ukrajina volá po společné obraně, aby žádná země nemusela uspěchaně nasazovat bojové letouny a necítila tlak Ruska na svých hranicích. Podle něj nastal čas na zavedení společné ochrany evropského nebe s vícevrstvým systémem protivzdušné obrany.

Zelenskyj je přesvědčen, že všechny potřebné technologie už existují. Říká, že "to, co je potřeba, jsou investice a odhodlání – silná akce."

V souvislosti s nočními útoky na Záporoží informoval, že bylo zraněno 13 osob, z toho dvě děti. V Mykolajivské oblasti byl po útoku na "obyčejnou farmu" zabit jeden člověk.

Mezitím se Evropská unie zaměří na pokrok, kterého dosáhla v oblasti konkurenceschopnosti, rok po vydání Dragiho zprávy. Ta se stala klíčovým referenčním bodem ve všech diskusích o ekonomice bloku. Prezidentka EU Ursula von der Leyenová a Mario Draghi, autor zprávy, by měli v blízké době vystoupit s projevem.

včera

Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety

před 18 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

před 2 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

včera

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

včera

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

včera

včera

včera

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

včera

Ilustrační foto

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Mimořádně teplé a suché počasí, které letos v létě zasáhlo Evropu, způsobilo ekonomické škody v hodnotě nejméně 43 miliard eur. Podle rychlé analýzy ekonomů z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky se jedná o škody, které představují přibližně 0,26 % hospodářského výkonu EU v roce 2024. Očekává se, že do roku 2029 se celkové náklady zvýší na 126 miliard eur.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

včera

včera

Viktor Orbán

Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

včera

Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval

O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.

