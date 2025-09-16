Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku, který by zahrnoval uvalení sankcí a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.
V rozhovoru pro Sky News řekl, že takový postoj by byl klíčový pro pokrok v mírových jednáních, a naléhal na Trumpa, aby podnikl "silné osobní kroky" k "zastavení Putina". Zelenskyj zároveň vyjádřil naději, že britský premiér Keir Starmer získá od Trumpa větší jasnost ohledně jeho záměrů během jeho nadcházející návštěvy ve Velké Británii.
Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia by se měl Trump příští týden na Valném shromáždění OSN v New Yorku se Zelenským setkat. "Bude se stále snažit. Pokud je mír možný, chce ho dosáhnout," řekl Rubio.
Zelenskyj rovněž uvedl, že Rusko v průběhu tohoto měsíce vypustilo na Ukrajinu přes 3 500 dronů a téměř 190 raket. Na síti X napsal, že došlo i k "provokacím proti našim partnerům", čímž narážel na nedávné ruské průniky dronů do Polska a Rumunska.
Prezident Ukrajiny zdůraznil, že právě tento typ vzdušného teroru je důvodem, proč Ukrajina volá po společné obraně, aby žádná země nemusela uspěchaně nasazovat bojové letouny a necítila tlak Ruska na svých hranicích. Podle něj nastal čas na zavedení společné ochrany evropského nebe s vícevrstvým systémem protivzdušné obrany.
Zelenskyj je přesvědčen, že všechny potřebné technologie už existují. Říká, že "to, co je potřeba, jsou investice a odhodlání – silná akce."
V souvislosti s nočními útoky na Záporoží informoval, že bylo zraněno 13 osob, z toho dvě děti. V Mykolajivské oblasti byl po útoku na "obyčejnou farmu" zabit jeden člověk.
Mezitím se Evropská unie zaměří na pokrok, kterého dosáhla v oblasti konkurenceschopnosti, rok po vydání Dragiho zprávy. Ta se stala klíčovým referenčním bodem ve všech diskusích o ekonomice bloku. Prezidentka EU Ursula von der Leyenová a Mario Draghi, autor zprávy, by měli v blízké době vystoupit s projevem.
Související
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , válka na Ukrajině , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 1 hodinou
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 1 hodinou
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 2 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 3 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 4 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
včera
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
včera
Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války
včera
Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci
včera
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
včera
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
včera
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
včera
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
včera
Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup
včera
Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur
včera
Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN
včera
Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě
včera
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
včera
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.
Zdroj: Libor Novák