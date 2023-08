Zelenskyj zavtipkoval o smrti Prigožina. Účast Ukrajiny na ní popřel

Zelenskyj reagoval na spekulace o Prigožinově smrti, která vznikla po pádu jeho letadla v ruské Tverské oblasti. Přestože oficiálně jeho úmrtí nepotvrzeno, Prigožin byl uveden mezi cestujícími letu a zprávy o jeho úmrtí jsou pravděpodobné.

Zelenskyj humoristicky poznamenal, že když se Ukrajina ptala různých zemí na poskytnutí armádních letadel, neměla v úmyslu tohle. Tímto narážel na nedávnou žádost Ukrajiny o armádní letadla.

Poradce ukrajinského ministra obrany Jurij Sak se vyjádřil, že pokud by byla Prigožinova smrt potvrzena, bude o jednoho teroristu méně na světě. Zároveň zdůraznil, že oslabení Ruska by mohlo posílit Ukrajinu, jelikož v jejich perspektivě to, co oslabí Rusko, je pro ně posilou.

Na druhé straně polský premiér Mateusz Morawiecki podle serveru Ukrajinska pravda vyjádřil obavy ohledně možných dopadů Prigožinovy smrti na Polsko. Podle něj by bez Prigožina hrozba ze strany jeho soukromé vojenské Wagnerovy skupiny mohla zesílit. Morawiecki také uvedl, že by wagnerovci mohli přejít pod vedení ruského prezidenta Vladimira Putina.