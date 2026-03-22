Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem.
O Muellerově úmrtí informovala například britská stanice BBC. Příčina smrti není v tuto chvíli známá. "S velkým smutkem sdílíme zprávu, že Bob odešel. Rodina žádá o respektování soukromí," uvedli pozůstalí v prohlášení.
Trump na smutnou zprávu reagoval opovrženíhodným způsobem. "Robert Mueller právě umřel. Dobře, jsem rád, že je mrtvý. Už nemůže dále škodit nevinným lidem," napsal prezident na sociální síti Truth Social.
Mueller byl uznávaným právníkem a státním úředníkem, do širšího povědomí veřejnosti se zapsal především jako ředitel FBI. Do úřadu nastoupil v září 2001, jen týden před teroristickými útoky 11. září, což zásadně definovalo jeho desetileté působení v čele federální služby. Pod jeho vedením se FBI transformovala z vyšetřovací agentury zaměřené na potírání běžné kriminality na moderní zpravodajskou a protiteroristickou organizaci.
V roce 2017 se Mueller vrátil do centra pozornosti, když byl jmenován zvláštním vyšetřovatelem pro dohled nad vyšetřováním ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. Jeho úkolem bylo prověřit vazby mezi kampaní Donalda Trumpa a ruskými aktéry, stejně jako případné maření spravedlnosti ze strany prezidenta.
Výsledná zpráva byla zveřejněna v roce 2019 a přinesla komplexní pohled na ruské operace, ale v politické rovině vyvolala rozporuplné reakce. Ačkoliv vyšetřování vedlo k desítkám obvinění a několika odsouzením klíčových poradců z Trumpova okolí, zpráva nekonstatovala přímé spiknutí mezi kampaní a Ruskem. Zároveň však výslovně neočistila prezidenta v otázce maření spravedlnosti. Mueller po odevzdání zprávy a krátkém slyšení v Kongresu odešel z veřejného života.
