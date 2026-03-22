Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Lucie Podzimková

22. března 2026 8:24

Robert Mueller (exšéf FBI) Foto: FBI

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

O Muellerově úmrtí informovala například britská stanice BBC. Příčina smrti není v tuto chvíli známá. "S velkým smutkem sdílíme zprávu, že Bob odešel. Rodina žádá o respektování soukromí," uvedli pozůstalí v prohlášení. 

Trump na smutnou zprávu reagoval opovrženíhodným způsobem. "Robert Mueller právě umřel. Dobře, jsem rád, že je mrtvý. Už nemůže dále škodit nevinným lidem," napsal prezident na sociální síti Truth Social. 

Mueller byl uznávaným právníkem a státním úředníkem, do širšího povědomí veřejnosti se zapsal především jako ředitel FBI. Do úřadu nastoupil v září 2001, jen týden před teroristickými útoky 11. září, což zásadně definovalo jeho desetileté působení v čele federální služby. Pod jeho vedením se FBI transformovala z vyšetřovací agentury zaměřené na potírání běžné kriminality na moderní zpravodajskou a protiteroristickou organizaci. 

V roce 2017 se Mueller vrátil do centra pozornosti, když byl jmenován zvláštním vyšetřovatelem pro dohled nad vyšetřováním ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. Jeho úkolem bylo prověřit vazby mezi kampaní Donalda Trumpa a ruskými aktéry, stejně jako případné maření spravedlnosti ze strany prezidenta. 

Výsledná zpráva byla zveřejněna v roce 2019 a přinesla komplexní pohled na ruské operace, ale v politické rovině vyvolala rozporuplné reakce. Ačkoliv vyšetřování vedlo k desítkám obvinění a několika odsouzením klíčových poradců z Trumpova okolí, zpráva nekonstatovala přímé spiknutí mezi kampaní a Ruskem. Zároveň však výslovně neočistila prezidenta v otázce maření spravedlnosti. Mueller po odevzdání zprávy a krátkém slyšení v Kongresu odešel z veřejného života.

včera

Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru

Související

George Papadopoulos

Trump omilostnil 15 spojenců. Mezi nimi exporadce a zabijáky civilistů v Iráku

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek udělil milost 15 lidem a dalším pěti zmírnil jejich tresty. Omilostněn byl bývalý prezidentův poradce pro zahraniční politiku George Papadopoulos odsouzený v kauze ruského vměšování do voleb nebo dva někdejší republikánští zákonodárci, kteří patřili mezi první Trumpovy podporovatele na politické scéně.
Donald Trump

Trump omilostnil svého exporadce Michaela Flynna, popřál mu fantastické Díkuvzdání

Americký prezident Donald Trump dnes na twitteru oznámil, že omilostnil svého někdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který se na konci roku 2017 přiznal, že lhal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Ten ho vyslýchal v rámci vyšetřování údajného vlivu Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Flynn dosud nebyl odsouzen. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Více souvisejících

Robert Mueller (exšéf FBI) úmrtí Donald Trump

Aktuálně se děje

před 22 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Policie SR, ilustrační fotografie.

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

včera

včera

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

včera

včera

včera

Tanker, ilustrační fotografie.

Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

včera

včera

včera

Počasí slibuje zajímavou situaci. Do Česka by ještě mohla nakouknout zima

V Česku se zhruba za týden dočkáme zajímavé meteorologické situace, avizují meteorologové. Očekává se ochlazení, které zvýší pravděpodobnost sněžení na horách a přechodně i ve středních polohách. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy