Zemřel slavný novozélandský herec Sam Neill. Zazářil v Jurském parku

Světovou filmovou scénu zasáhla smutná zpráva hned na začátku dalšího červencového týdne. Ve věku 78 let zemřel slavný novozélandský herec Sam Neill, jehož asi nejvíce proslavila role v kultovním filmu Jurský park.
Neill podle zveřejněného prohlášení zemřel v pondělí v australském Sydney. "Sam byl obklopen rodinou a odešel s důstojností, která ho charakterizovala po celý život. Ztráta byla náhlá a nečekaná," uvedli pozůstalí s tím, že příčinou smrti nebyla rakovina, která mu byla diagnostikována před více než třemi lety.
Rodina poděkovala zdravotníkům ze soukromé nemocnice St Vincent’s za péči. "Další detaily zveřejníme později, ale teď jménem rodiny žádáme o respektování soukromí," dodali blízcí.
Neill se narodil v Severním Irsku, ale byl hrdým Novozélanďanem. Herecké a moderátorské profesi se věnoval od druhé poloviny 70. let. V očích světové veřejnosti ho asi nejvíce proslavila role paleontologa Alana Granta v Jurském parku. Na kontě měl ale i role v seriálech Tudorovci či Gangy z Birminghamu.
Neill byl nositelem Řádu britského impéria. V osobním životě se dočkal dvou potomků se dvěma různými partnerkami.
7. července 2026 13:41
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Zdroj: Jan Hrabě