Žijeme v očekávání nových ruských úderů. Voda teče. Topení obvykle funguje, vydržíme, říká ředitel kyjevské školy

Při rozsáhlém výpadku elektrického proudu po ruských vzdušných úderech minulý týden se podle něj všichni snažili přežít, vše odkládali. A teď to tedy vypadá, že se vše snaží dohnat - obchodní schůzky, studium, život, prostě všechno, poznamenal Mylovanov.

"Voda teče. Topení obvykle funguje, pokud jde elektřina, což je několik hodin dvakrát denně. Je chladno, ale stačí to. Záleží na místě, ale ve většině částí Kyjeva elektřina funguje," popsal současnou situaci v ukrajinské metropoli Mylovanov. Upozornil ovšem, že po posledním masivním ruském úderu na energetickou infrastrukturu země z minulé středy jsou výpadky v dodávkách elektřiny náhodné. "Před tím elektřinu vypínali plánovaně," vypráví s tím, že podle toho se obyvatelé města mohli aspoň trochu zařídit.

Lidé zároveň žijí v určitém očekávání nových ruských úderů. "Není to, jako když jde dítě k zubaři a říká si: to bude nepříjemné. Je to spíše očekávání dospělého, který se sám sebe ptá: jsem připraven?" popisuje své pocity šéf kyjevské školy a vzápětí ujišťuje, že on osobně připraven je. "Doma i v práci. Máme generátory, vodu, jídlo, elektřinu, spacáky," vypočítává kroky, které podnikl s manželkou v domácnosti a s kolegy ve škole. Přečkat podle něj mohou až pětidenní výpadek v dodávkách energií a základních služeb.

Ruské síly, které Ukrajinu vojensky napadly na konci února, od října zintenzivnily své vzdušné údery na energetickou infrastrukturu země. Důsledkem jsou - přes neustávající práci opravářských čet - mimo jiné rozsáhlé výpadky v dodávkách elektrické energie, tepla a vody. A to vše v zimním období. Ukrajinské úřady po nich také hlásí oběti z řad civilistů. Moskva se tímto způsobem snaží demoralizovat obyvatelstvo a donutit vedení státu ke kapitulaci, uvádí ve své poslední analýze bojů britské ministerstvo obrany.

Minulou středu Rusko na Ukrajinu zaútočilo asi 70 střelami s plochou dráhou letu. Ukrajinská energetická infrastruktura utrpěla největší škody za devět měsíců ruské invaze. "Ten útok nás svým způsobem otestoval. Elektřina nebyla několik dní, toalety byly velký problém. Teď máme všude uskladněnou technickou i pitnou vodu. Myslím, že v naší škole můžeme s 200 lidmi žít i pět dní. Po tu dobu nebudeme potřebovat žádné dodávky zvenčí," vypráví Mylovanov.

Podobně je připraven i doma. "Powerbanky máme nabité na 100 procent, máme generátor, koupili jsme kempingové jídlo, které stačí dát do vařící vody a je hotové. Vystačí nám to na pět až sedm dní," popisuje muž, jenž zároveň působí jako poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. "Je to jako život mimo civilizaci uprostřed města, spoléháte jen sami na sebe," dodává s tím, že škola plánuje z dlouhodobého hlediska i vyhloubit studnu.

"Studenti vypadají v pohodě. Chodí do školy, docházka je vysoká, vyšší než obvykle. Je tady topení, voda, čaj, jídlo... Zůstávají většinu dne," líčí a dodává, že vysoká škola si hodlá pořídit také automobily, kterými by svážela studenty a zaměstnance, kdyby ve městě přestala pracovat veřejná doprava. "Možná si pronajmeme menší dům nebo dva, které by byly soběstačné. "Máme 200 zaměstnanců a 300 studentů. Může se stát, že jedna oblast bude zasažena více než jiná, nebo se stane něco jiného. Tak aby lidé mohli v těchto domech zůstat, dokud bude potřeba," říká.

Škola také podniká kroky pro to, aby mohla v případě nouze poskytnout azyl lidem z okolí. "Proto potřebujeme mnohem výkonnější generátory. Dva jsme objednali z Turecka, měly by dorazit příští týden," vysvětluje Mylovanov.

Prezident Kyjevské školy ekonomiky zároveň zdůrazňuje, že jim pomáhají různí dárci. "Lidé nám posílají dary, díky kterým můžeme pořizovat nezbytné věci," vypráví o nečekaných výdajích, které škole přichystala ruská vojenská agrese. "Lidé nás podporují, to je důležité," uvádí Mylovanov, který své postřehy denně zveřejňuje na twitteru. "Dobrý večer. Den 278. Jsem v Kyjevě na Ukrajině. Po posledním útoku jsem se rozhodl psát o obyčejném životě v Kyjevě a v Kyjevské škole ekonomiky dvakrát denně, aby si lidé mimo Ukrajinu mohli udělat představu o tom, jak vypadá obyčejný život ve válce," napsal v pondělí s odkazem na 278. den ruské invaze.

"Částečně to dělám pro sebe, částečně pro zaznamenání paměti a částečně, abych pomohl škole. Je důležité, aby lidé rozuměli tomu, že jsme lidské bytosti," vysvětlil v rozhovoru Mylovanov, který v jednom ze svých příspěvků rovněž napsal, proč se rozhodl čtyři dny před ruskou invazí odjet z amerického Pittsburghu, kde působí jako profesor na tamní univerzitě, a vrátit se do vlasti. "Opustil jsem USA, protože musím vést Kyjevskou školu ekonomiky v době války," napsal. "Bylo nemyslitelné, abych tady nebyl. Rodina, škola na mě spoléhali. Škola se musí přes válku udržet," doplnil v rozhovoru.

Někdejší ministr hospodářství zároveň věří v ukrajinské vítězství v boji s ruským agresorem. "Myslím, že to zvládneme. Potřebujeme ale protivzdušnou obranu," přemýšlí.

Ukrajina podle něj bude disponovat výraznou "měkkou silou", což je termín, který v politice označuje schopnost ovlivňovat druhé nikoliv tvrdou silou, ale tím, že je pro ně atraktivní. "Ukrajina disponuje měkkou silou už teď. Až vyhrajeme, budeme mít velkou měkkou sílu. Moc přichází skrze činy nebo dosahování věcí. A Ukrajina ukazuje, že to umí," míní Mylovanov, podle něhož bude Ukrajina značkou. Rusku zároveň předpověděl, že nakonec ztratí regionální vliv a dostane se do ještě větší izolace.