ANALÝZA | Je konec války na Ukrajině za dveřmi? Americká dohoda za současné situace nemusí nic změnit

Libor Novák

26. listopadu 2025 12:44

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

Navzdory intenzivnímu diplomatickému úsilí, které v poslední době zahrnuje setkání ve Švýcarsku, rozhovory ve Spojených arabských emirátech a spekulace o cestě ukrajinského prezidenta do Spojených států, je složité odhadnout, zda je dohoda o ukončení války na Ukrajině skutečně na dosah. Hlavní požadavky obou stran totiž zůstávají v zásadě nezměněné.

Administrativa prezidenta Trumpa usilovně tlačí na dosažení průlomové dohody. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho delegáti však zatím nedali najevo žádnou ochotu ukončit dlouholetý konflikt prostřednictvím kompromisu. Zaznělo sice neoficiální prohlášení amerického úředníka, že Ukrajina s mírovým návrhem souhlasila, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak uvádí, že „je před námi ještě hodně práce“.

Tento vývoj přichází poté, co ukrajinští a evropští představitelé nejprve ostře odmítali původní 28bodový mírový plán, který je minulý týden překvapil. Tento plán byl vytvořen Spojenými státy za zjevně silného přispění Ruska a následně musel být přepracován. Z původní verze návrhů vyplývá, že Kreml stále sleduje své maximalistické cíle: požaduje demilitarizaci Ukrajiny, zákaz jejího vstupu do NATO a formální nároky na část ukrajinského území. Ukrajina na druhé straně trvá na reálné cestě do NATO a striktně odmítá jakékoli územní ústupky. Kyjev a jeho evropští partneři veřejně zdůrazňují, že mír nemůže znamenat kapitulaci vůči Rusku.

Diplomatické snahy se zdály být na mrtvém bodě, dokud minulý týden neunikl 28bodový návrh. Ten sklidil intenzivní kritiku, protože působil jako „seznam přání“ pouze ruské strany. Bílý dům byl proto nucen veřejně potvrdit, že plán je výsledkem měsíc trvající práce ministra zahraničí Marca Rubia a Trumpova vyslance Steva Witkoffa, na které se podíleli Rusové i Ukrajinci. Po náročných jednáních s Ukrajinou a evropskými spojenci byl původní návrh přepracován a zúžen na pouhých 19 bodů. Některá ustanovení, která Kyjev považoval za nepřijatelná, byla odstraněna. První náměstek ukrajinského ministra zahraničí Sergij Kyslycja uvedl, že nejspornější body, včetně otázek území a NATO, byly zcela vyřazeny, aby je později projednali přímo Trump a Zelenskyj. Přesná podoba aktuálního návrhu prozatím není známa.

Rusko usiluje o získání plné a formální kontroly nad východoukrajinskými regiony Doněck a Luhansk. To by znamenalo, že by se Ukrajina musela vzdát silně opevněných částí Doněcka, které stále kontroluje a které jsou považovány za klíčové pro její obranu. Ukrajina opakovaně vyloučila odevzdání území, které nemá Rusko pod kontrolou. Kyjev však již dříve akceptoval myšlenku dočasného příměří na současných frontových liniích, což by fakticky zpevnilo ruskou okupaci území, které Rusko ovládá.

Americké návrhy podle informací CNN naznačují, že by se oblast „opevněného pásu“ na východní Ukrajině mohla přeměnit na demilitarizovanou zónu. Tuto zónu by de facto kontrolovalo Rusko, ačkoliv by se jeho ozbrojené síly zavázaly do ní nevstupovat. Je těžké si představit, že by s takovýmto řešením mohl prezident Zelenskyj souhlasit, avšak teoreticky to vytváří určitý prostor pro diplomatický posun. Klíčové budou drobné detaily, zejména to, co by Rusko kontrolovalo fakticky oproti tomu, co by kontrolovalo podle mezinárodního práva. Evropští spojenci mezitím zopakovali, že hranice Ukrajiny nelze měnit silou.

Ukrajina se pevně drží svých požadavků na věrohodné bezpečnostní záruky a na svou ambici vstoupit do NATO. Pro Rusko je naopak hlavní nepřekročitelnou hranicí jakékoli řešení, které nechává otevřené dveře členství Ukrajiny v NATO. Moskva požaduje, aby Kyjev omezil velikost svých ozbrojených sil a zakotvil v ústavě, že nevstoupí do transatlantické vojenské aliance. Původní verze amerického plánu navrhovala omezení dalšího rozšiřování NATO, které však bylo z evropského protinávrhu následně vypuštěno. Není jasné, co přesně obsahuje nejnovější návrh.

Prostor pro manévrování v těchto sporných bodech by mohl spočívat ve formě věrohodných, ale ne-natovských bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Původní plán USA navrhoval „spolehlivé bezpečnostní záruky“ a popisoval konkrétní scénáře, které by vedly ke koordinované bezpečnostní reakci Spojených států. Zůstává otázkou, zda by Ukrajina byla ochotna přijmout nějakou formu záruk po vzoru Článku pět NATO, i když by to znamenalo, že se k alianci v dohledné době formálně nepřipojí. Bezpečnostní záruky jsou údajně rozpracovány v samostatné dodatkové dohodě.

Admirál James Stavridis, bývalý nejvyšší velitel spojeneckých sil NATO, pro CNN spekuloval o možnosti „vymanévrovat“ z ruského požadavku „žádné jednotky NATO“ tím, že by nebyly pod velením NATO. Teoreticky by mohl nastat scénář, kdy by Ukrajinci bilaterálně přijali kontingent vojáků z Polska, Estonska, Lotyšska, Litvy a severských zemí, kteří by operovali pod vlastní národní vlajkou. To by mohlo zmírnit obavy Ukrajiny, ale zároveň by to mohlo vyvolat námitky na straně Ruska.

Trumpova administrativa obnovila diplomatické snahy po úspěšném vyjednávání příměří v Gaze. Postoj Kremlu se však prakticky nezměnil od poslední velké diplomatické snahy, kdy Trump hostil Putina na Aljašce. Tam nebylo dosaženo žádné dohody a Trump později zrušil myšlenku druhého summitu v Maďarsku. Změnila se však skutečnost, že Rusko získává postupný náskok na ukrajinském bojišti. Konflikt se proměnil ve opotřebovací válku, což hraje do karet větším ozbrojeným silám Ruska. John Lough, vedoucí zahraniční politiky v New Eurasian Strategies Centre, se domnívá, že Rusko je zjevně přesvědčeno, že bude v pozici, kdy bude diktovat podmínky Ukrajině, spíše než jen vyjednávat. Lough je skeptický ohledně brzkého míru, ale připouští, že Putin zvažuje, zda by neměl využít příležitost získat pomoc od Trumpa.

Pro Ukrajinu se situace zkomplikovala kvůli rostoucí politické nejistotě Zelenského administrativy, způsobené korupčním skandálem. Ten se točí kolem údajných úplatků od dodavatelů, včetně těch, kteří pracují na ochraně ukrajinské energetické infrastruktury, a postihl již dva Zelenského ministry. Bílý dům se snaží projevovat optimismus a tvrdí, že „několik choulostivých“ detailů bude vyžadovat další rozhovory. Hodnocení situace v Evropě však bylo v úterý večer střízlivější. Ukrajinský zdroj s přímou znalostí jednání sdělil CNN, že „by bylo velmi mylné tvrdit, že máme verzi, kterou Ukrajina přijímá“. Ukrajinský tajemník Národní bezpečnostní rady Rustem Umerov se vyjádřil podobně umírněně a pouze řekl, že delegace „dosáhly společného porozumění“.

Jakýkoli průlom by stále mohla zhatit nepříznivá reakce Ruska. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý prohlásil, že jakýkoli upravený plán musí odrážet „ducha a literu“ summitu na Aljašce. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že neobdrželi oficiální informace o upraveném plánu a nemá „nic, co by mohl hlásit“ o rozhovorech s americkými delegáty v Abú Zabí.

Mnoho analytiků i nadále vyjadřuje skepticismus ohledně dosažení dohody, jelikož chybí společný zájem. Greg Mills, vedoucí spolupracovník Royal United Services Institute (RUSI), uvedl, že válka obvykle končí, když jsou obě strany vyčerpané a mají větší prospěch z ukončení bojů než z jejich pokračování. Podle něj jsou sice obě strany unavené, ale Ukrajinci nejsou dostatečně unavení, aby přijali takové podmínky. To by mohlo vést k tomu, že by byl Zelenskyj svržen lidovými protesty. Umerov dodal, že Ukrajina se těší na organizaci návštěvy Zelenského v USA, aby „dokončil závěrečné kroky a uzavřel dohodu s prezidentem Trumpem“. Zkrátka řečeno, budou následovat další setkání.

Ačkoliv Ukrajina stále považuje členství v NATO za nejlepší a nejspolehlivější záruku své bezpečnosti, Spojené státy a evropští spojenci aktivně pracují na vytvoření robustních, ne-natovských bezpečnostních záruk. K tomu dochází jako součást širšího úsilí o mírovou dohodu s Ruskem, které důrazně odmítá vstup Ukrajiny do Aliance. Jedním z klíčových navrhovaných modelů je poskytnutí záruk, které by se podobaly Článku 5 Severoatlantické smlouvy, ale nebyly by formálně součástí NATO. Článek 5 je základním principem kolektivní obrany, který stanovuje, že ozbrojený útok proti jednomu členskému státu je považován za útok proti všem, s povinností poskytnout pomoc, případně i ozbrojenou silou.

Americká strana údajně navrhla záruku typu Článku 5, která by byla podpořena jak Evropou, tak Spojenými státy. Italská premiérka Giorgia Meloniová to označila za „italskou myšlenku bezpečnostních záruk inspirovaných Článkem 5 NATO“. Jde o definici klauzule kolektivní bezpečnosti, která by Ukrajině umožnila těžit z podpory všech jejích partnerů v případě opětovného napadení. Německý ministr zahraničí také uvedl, že Evropané jsou připraveni poskytnout záruky společně s USA. Konkrétní návrhy se objevily již v původním 28bodovém plánu, který obsahoval ustanovení o „spolehlivých bezpečnostních zárukách“ a nastínil scénáře vedoucí ke koordinované bezpečnostní reakci USA. Podle uniklých dokumentů by mohly tyto záruky zahrnovat následující prvky.

Vojenská složka: Ukrajina s partnery připravuje vojenskou složku záruk, která by měla vyloučit další ruskou agresi. Vyslání jednotek: Evropští představitelé rozpracovali plány na vyslání mnohonárodních mírových sil k odstrašení budoucí ruské agrese. Ty by mohly zahrnovat umístění evropských vojsk, například britských a francouzských vojáků, na Ukrajině mimo frontovou linii. Jejich účelem by byla pomoc ukrajinské armádě s výcvikem a posilami. Podpora USA: Další fáze plánu počítá s americkou „ochrannou sítí“, jež by zahrnovala sdílení zpravodajských informací, dohled nad hranicemi, dodávky zbraní a případně i protivzdušnou obranu. Reakce na napadení: Podmínky americké záruky by mohly být takové, že by v případě ruské invaze byly obnoveny veškeré globální sankce a zrušeno uznání nového území a další výhody plynoucí z dohody. Některé návrhy, které kritizovala Evropa, obsahovaly podmínky, že záruka by propadla, pokud by Ukrajina napadla Rusko nebo zahájila raketový útok bez příčiny.

Odborníci upozorňují, že Rusko by mohlo přijmout bezpečnostní záruky USA výměnou za formální uznání okupovaných území, což by vedlo k faktickému rozdělení Ukrajiny. Rusko ale odmítá jakoukoliv přítomnost sil NATO na Ukrajině a chce, aby Ukrajina zakotvila v ústavě, že do Aliance nevstoupí a omezila velikost své armády. Mnozí experti varují, že Rusku se nedá v dodržování závazků věřit, jelikož již v minulosti slíbilo respektovat hranice a suverenitu Ukrajiny (např. v Budapešťském memorandu z roku 1994), ale následně zemi napadlo. Proto by realistické bezpečnostní záruky měly zahrnovat především pokračující dodávky zbraní a vybavení a pomoc při budování soběstačného ukrajinského obranného průmyslu. 

před 2 hodinami

Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy

Související

Bílý dům, Washington D.C., USA

Mír na dosah ruky? Mezi tím, co USA žádají a co je Ukrajina ochotna přijmout, jsou obrovské rozdíly, píše CNN

Navzdory tomu, že zbývá jen „několik bodů nesouhlasu“, prezident Trump ohlásil, že jeho tým dosáhl „obrovského pokroku“ směrem k ukončení války Ruska na Ukrajině. Již dříve, po jednáních v Ženevě o víkendu, vyzněl i jeho nejvyšší diplomat, americký ministr zahraničí Marco Rubio, neúnavně optimisticky. Trval na tom, že „položky, které zbývají, nejsou nepřekonatelné“.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ukrajina Rusko Donald Trump

Aktuálně se děje

před 24 minutami

před 1 hodinou

V Hongkongu hoří několik výškových budov

Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni

Hongkongem otřásá tragický požár, který zachvátil více obytných výškových budov v komplexu Wang Fuk Court v severní části Tai Po. V důsledku ohně zemřely nejméně čtyři osoby a sedm lidí bylo převezeno do nemocnice. Mezi oběťmi je i jeden hasič. Zranění utrpěli i další hasiči, kteří se snažili plameny potlačit. Uvnitř budov nadále zůstává neznámý počet lidí, kteří se přes plameny a hustý kouř nemohou dostat ven.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy

Zdravotničtí experti varují, že nová „Globální zdravotní strategie Amerika na prvním místě“ (America First Global Health Strategy) administrativy prezidenta Trumpa by mohla dále poškodit systémy veřejného zdraví po celém světě. Ty se již potýkají s problémy v důsledku výrazných škrtů v zahraniční pomoci a zániku Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Nový systém sice podle některých může přinést výhody, nicméně panuje shoda, že jde o radikální změnu oproti desítkám let americké politiky.

před 2 hodinami

Filip Turek

"Ministr Turek" se záhadnými příjmy? Ideální terč cifršpionů Schillerové

Filip Turek je politik, jehož majetkové poměry dlouhodobě vyvolávají zásadní pochybnosti. Podle zjištění investigativního reportéra Lukáše Valáška může mít desítky milionů korun, které však neodpovídají výkonům jeho firem ani doložitelnému podnikání. Nejasnosti prohlubují sporné hotovostní transakce, nerealisticky nadsazená hodnota sbírky veteránů i riziko střetu zájmů v oblasti automobilové legislativy.

před 2 hodinami

Jair Bolsonaro

Bolsonaro nastupuje do vězení. 27 let bude žít na 12 metrech čtverečních

Bývalému brazilskému prezidentovi, Jairovi Bolsonarovi, bylo nařízeno zahájit výkon trestu odnětí svobody v délce 27 let. Sedmdesátiletý krajně pravicový populista, který stál v čele největší latinskoamerické demokracie v letech 2019 až 2022, byl odsouzen v září. Nejvyšší soud ho shledal vinným z vedení zločinného spiknutí, jehož cílem bylo zabránit levicovému rivalovi Luizi Ináciovi Lula da Silvovi převzít moc po prohraných volbách v roce 2022.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Mír na dosah ruky? Mezi tím, co USA žádají a co je Ukrajina ochotna přijmout, jsou obrovské rozdíly, píše CNN

Navzdory tomu, že zbývá jen „několik bodů nesouhlasu“, prezident Trump ohlásil, že jeho tým dosáhl „obrovského pokroku“ směrem k ukončení války Ruska na Ukrajině. Již dříve, po jednáních v Ženevě o víkendu, vyzněl i jeho nejvyšší diplomat, americký ministr zahraničí Marco Rubio, neúnavně optimisticky. Trval na tom, že „položky, které zbývají, nejsou nepřekonatelné“.

před 6 hodinami

včera

COP30

Konference COP30 skončila bez výrazného průlomu. Přinesla ale zásadní varování

Letošní klimatické rozhovory OSN, konané v brazilském Belému (COP30), skončily bez výrazného průlomu. Konečná dohoda sice nezahrnovala závazek k odklonu od fosilních paliv, odložila klíčové finanční otázky a rozhodnutí „mutirão“ neobsahovalo plán na zastavení a zvrácení odlesňování. Nicméně multilaterální systém na COP30 se udržel pohromadě v době, kdy se jeho kolaps zdál být blízko. Toto by mělo sloužit jako varování, že příští konference stran musí dosáhnout lepší dohody mezi bohatými a chudými zeměmi.

včera

ANO, SPD a Motoristé

Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů schválili finální soupis jmen pro obsazení postů v připravované vládní koalici. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, plánuje představit navržené kandidáty prezidentovi Petru Pavlovi ve středu. Ačkoliv se zdá být u většiny ministerstev jasno, nejistota stále přetrvává u obsazení ministerstva zahraničních věcí a také u nominace zástupce Motoristů, Filipa Turka.

včera

Prezident Trump

CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná

Kampaň politické odplaty prezidenta Donalda Trumpa podle CNN právě zaznamenala dva trapné kroky zpět a jeden obrovský skok kupředu. Zrušení trestních stíhání proti bývalému šéfovi FBI Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové vyvolalo otázky ohledně kompetence ministerstva spravedlnosti. Stalo se tak poté, co soudce rozhodl, že Trumpem vybraný prokurátor byl nezákonně jmenován v rámci uspěchaných stíhání pod politickým tlakem.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina souhlasí s mírovým plánem. Zelenskyj se chce setkat s Trumpem

Spojené státy americké se v uplynulém týdnu výrazně posunuly k uzavření mírové dohody tím, že přivedly k jednacímu stolu Ukrajinu i Rusko. Bílý dům v úterý oznámil, že k dosažení dohody o ukončení války jsou nezbytná další jednání mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že k dořešení zbývá několik citlivých, ale nepřekonatelných detailů. Tyto kroky si vyžádají další rozhovory mezi zúčastněnými stranami.

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj

Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci

Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.

včera

včera

včera

Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin

Plán na zmrazení fronty v Záporoží a Chersonu se prezentuje jako krok k ukončení bojů, ve skutečnosti však podle ukrajinského experta na národní bezpečnost Dmytra Zolotukhyina přináší zásadní politická i bezpečnostní rizika. Ukrajina nebude „obchodovat s ukrajinským územím“ a jakékoli omezení její suverenity by jen posílilo ruský tlak, jak řekl exkluzivně pro EuroZprávy.cz. „Jedinou prioritou je zastavit zabíjení lidí,“ varuje. Zdůraznil, že návrhy, které Ukrajina nemůže přijmout, mír nepřinesou.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy