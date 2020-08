Do Chorvatska zavítalo v červenci 2,4 milionu turistů. Víc, než se čekalo

Současné počty odpovídají 53 procentům příjezdů a 61 procentům přenocování loni v červenci. Nyní je v Chorvatsku 780.000 turistů, z toho 200.000 Němců, 135.000 Slovinců, 130.000 Chorvatů, 74.000 Poláků a 46.000 Čechů. Nejoblíbenějšími cíli jsou dalmatský ostrov Vir, dále pak letoviska Rovinj a Medulin na Istrii.

"Když se podíváme jen o několik měsíců zpět, nikdo by si tehdy nepředstavoval, že budeme mít takové výsledky a taková čísla," řekla ministryně turistiky Nikolina Brnjacová.

APA připomíná, že turistický ruch se na HDP Chorvatska podílí přibližně z pětiny, loni příjmy z tohoto odvětví činily více než 10,5 miliard eur (275,2 miliardy korun). Na začátku letní sezony se kvůli pandemii covidu-19 počítalo s hlubokým propadem.

V Chorvatsku se koronavirem doposud nakazilo 5318 lidí, 154 z nich zemřelo. Země v půlce minulého měsíce zaznamenávala rekordní denní přírůstky infikovaných.

Český epidemiolog Rastislav Maďar v pondělí na twitteru napsal, že Češi, kteří se minulý měsíc vypravili do Zrče na ostrově Pag, kde se konají obrovské taneční party, se tam infikovali koronavirem a po návratu domů infikovali další lidi.

To není nic tajného, říkal jsem to do médii mnohokrát, že budu týden v Chorvatsku. Nejde o místo, ale o způsob. To zdůrazňujeme po celou dobu. Vlastním autem do soukromého apartmánu bez cizích kontaktů je to dokonce mnohem bezpečnější než na hromadné akci u nás v ČR. https://t.co/IKUs7WzL5d