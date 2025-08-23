Možná ho viděli i Češi. Na nebi nad Chorvatskem zaujal neobvyklý mrak

Jan Hrabě

23. srpna 2025 17:55

Počasí
Chorvatsko, které patří k oblíbeným letním dovolenkovým destinacím českých turistů, zasáhly v tomto týdnu silné bouřky. Ty někdy umí působit opravdu úchvatně. Je tak dost dobře možné, že zvláštně vypadající mrak viděli i někteří krajané. 

Mrak, jehož snímek se šíří na sociálních sítích, se ve středu během bouřek objevil nad přístavním městem Umag v severozápadním cípu poloostrova Istrie. Podle odborníků se jednalo o takzvaný shelf cloud, což je mrak na čele konvektivní bouřky, který vzniká na rozhraní teplého a studeného vzduchu. Většinou ho doprovází nárazy větru, prudké ochlazení a intenzivní srážky. 

Chorvatští meteorologové v uplynulých dnech varovali před bouřkami, které přišly po sérii dní s tropickými teplotami nad 35 stupňů. Výstraha upozorňovala na nebezpečí bouřek, vydatných dešťových srážek a silných nárazů větru. 

Bouřky nakonec zasáhly především Osijek a jeho okolí, kde záchranné složky zasahovaly u případů spadlých stromů či drátů elektrického vedení. Hasiči také museli odčerpávat vodu ze zatopených sklepů. Na jednom místě došlo také k nárazu vlaku do spadlého stromu. 

Zdroj: Jan Hrabě

