Německým horám v zimě hrozí nával turistů, čeká se boom skialpů

Řada lidí navíc plánuje, že místo mačkání se ve frontách na vleky a sjíždění přeplněných sjezdovek vyrazí na skialpinistickou túru do volného terénu, což ale podle magazínu Alpin způsobí v horách nemalé problémy. Obzvláště pak v německých Alpách, které nikdy nepatřily k těm lyžařsky nejvýznamnějším.

Myšlenka výstupu na vrcholky zasněžených Alp s pomocí tuleních pásů na lyžích a následného sjezdu prašanem do údolí opuštěnými svahy se může zdát jako ten pravý recept na dodržení hygienických opatření proti koronaviru. Skutečnost je ale opačná, protože již před pandemií byly německé Alpy plné skialpinistů. O nadcházející zimě může vyrazit do hor ještě více turistů, kteří nebudou moci do zahraničí.

"Způsobí to obrovské problémy. S infrastrukturou, na horských chatách, při túrách i v údolích," říká Andreas Erkens z magazínu Alpin. Předpokládá, že výlety na lyžích zažijí během letošní sezóny boom.

Jak by to nejen v německých v horách mohlo vypadat, ukazuje video z italské Marmolady, nejvyššího vrcholu Dolomit. Zde v polovině října díky hustému sněžení panovaly dobré podmínky pro první lyžařské výšlapy, což využily davy lidí ke zdolání hory. K výstupu opuštěnou přírodou ale měl zážitek z Itálie daleko, lidé stoupali ve frontě a následný sjezd připomínal jízdu spíše v oraništi než na zasněženém svahu. Video, které nával lyžařů zdokumentovalo, připomíná výjevy z nejvyšší hory světa Mount Everestu, kde horolezci museli v dlouhé frontě čekat na zdolání vrcholu.

To, že by se podobné scény mohly opakovat i v Německu, jehož část Alp není příliš rozsáhlá, se obávají místní horské spolky. Podle nich by mohlo udržet situaci v mezích prodloužení zákazu turistického ubytování v hotelech a penzionech a také výzvy politiků, aby se lidé vyvarovali cestování včetně jednodenních výletů. Takové opatření v Německu platí, neboť v zemi je do konce listopadu vyhlášena měsíční karanténa.

Zimním problémem Německa s 83 miliony obyvatel je vedle nedostatku lyžařských příležitostí velký zájem o takové sportování. Němci proto jezdí lyžovat do Rakouska, Švýcarska, Itálie či Francie. Zda to bude letos vůbec možné, je velkou neznámou, protože zahraniční lyžařská střediska nyní z velké části patří mezi epidemicky rizikové oblasti.

Provozovatelé německých areálů proto již předem avizují, že připravují hygienická pravidla včetně nošení roušek na lanovkách, výhradně elektronickým prodejem skipasů, všudypřítomných dávkovačů dezinfekce či usměrňování turistů.

Za problém během pandemie jsou považováni jednodenní turisté, kteří sice v normálních časech patří k hlavním tahounům chodu německých lyžařských areálů, ale jejichž příjezdy je možné jen složitě regulovat. Jedním z nástrojů jsou zákazy parkování a vyhlašování chráněných zón, do kterých je vstup zapovězen. Horní Bavorsko částečně spoléhá na svůj turistický portál plánování výletů, kde se turisté i přes mobil mohou včas dozvědět, zda v dané oblasti není nával.

Jako úplně nejlepší řešení vidí turistická střediska v tom, aby napadlo dostatek sněhu i v nižších polohách, protože by lidé měli více cílů, kam v Německu vyrazit. Zvýšený zájem se totiž neočekává jen u skialpinistů, ale také u turistů, chtějí zatouží po výletech na sněžnicích, běžkách či si chtějí dopřát obyčejnou pěší túru na sněhu.