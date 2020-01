Proč letos vynechat dovolenou v Chorvatsku a popojet o kousek dál do Černé Hory?

— Autor: EuroZprávy.cz

Do Chorvatska jezdí téměř každý, o kousek dál do Černé Hory ale zavítá už jen málokdo. A přitom i tato malá středomořská zemička s více jak 600 tisíci obyvateli nabízí dokonalé prostředí pro dovolenou. Proč letos neskončit v Chorvatsku, ale popojet víc na jih do Černé Hory? (PR článek)