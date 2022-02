Přesun amerického vojenského konvoje přes české území začne v úterý

Až 1500 vojáků se 700 kusy kolové techniky bude cestovat v sedmi konvojích. "Americké jednotky pojedou v nočních až brzkých ranních hodinách tak, aby minimálně zasahovaly do silničního provozu. Každý konvoj bude rozdělen do skupin s rozestupy mezi sebou," uvedlo ministerstvo.

Stejně jako minulý rok Američané přenocují ve vojenském areálu Rančířov na Jihlavsku, kde už pro ně čeští vojáci nachystali tábor o kapacitě 350 míst. Konvoje vjedou na české území přes hraniční přechod Rozvadov a budou pokračovat po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova. Další den navečer pak vyrazí na hraniční přechod Břeclav po silnici I/38 a dálnicích D1 a D2. Konvoje doprovodí vojenští policisté, kteří budou spolupracovat se státní policií. V druhé polovině března pak jednotky použijí stejnou trasu v opačném směru při návratu ze cvičení.

"Během přesunů všichni vojáci musí dbát na dodržování veškerých platných hygienických opatření," uvedlo ministerstvo. Přejezd podle něj schválila i hlavní hygienička ministerstva obrany. Zároveň úřad poznamenal, že se termíny i počty mohou v souvislosti s epidemií koronaviru měnit.

Součástí cvičení Saber Strike, který vláda schválila loni na podzim, bude i cvičení s dalšími americkými jednotkami ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. To se bude konat v první polovině března, zúčastnit by se ho mělo řádově několik desítek kusů techniky. Do cvičení se zapojí američtí a čeští vojáci, kteří se připravují do hotovostních sil NRF (Nato Response Force – síly rychlé reakce NATO).

Konvoj bude Českem projíždět v rámci velkého cvičení Defender Europe 2022. Jde o jedno z největších cvičení, které se v Evropě konají. Podrobnosti o letošní podobě zatím NATO nezveřejnilo. Loni se ho zúčastnilo několik tisíc vojáků z téměř tří desítek zemí a trvalo několik týdnů. Zadáním bylo cvičit nasazení amerických sil o síle jedné divize z USA do Evropy a jejich přesun do východních členských zemí. Součástí byl i seskok několika tisíc výsadkářů v Pobaltí, Bulharsku a Rumunsku.

Vojáci a technika armády USA se přes Česko přesouvali v minulosti už několikrát. Velkou pozornost vyvolal například konvoj asi 500 Američanů s více než stovkou vozidel, který projížděl Českem na jaře 2015 cestou ze cvičení v Pobaltí na domovskou základnu v Německu. Zprvu se ozývaly spíše kritické hlasy lidí z okruhu spolků kritizujících Severoatlantickou alianci (NATO) a sympatizujících s Ruskem. Při průjezdu ale nakonec americké vojáky vítaly tisíce jejich příznivců.

V dalších letech pak následovaly i početnější konvoje. Třeba v roce 2018 projelo Českou republikou dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků americké armády. Naposledy projíždělo loni v květnu a červnu Českem zhruba 700 vojáků a 150 kusů techniky armády USA.