Babiš chtěl složku na rodinu Lipavského včetně jeho dětí. Nechutné, co čekat od estébáka, reagují politici

Babiš v neděli odpoledne podle serveru u svých kolegů mailem poptal materiály týkající se ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti). Učinil tak poté, co jej člen vlády v České televizi označil za bezpečnostní riziko pro Česko.

"Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da," napsal například Babiš , který se ptal, zda má děti. Mailové vlákno podle serveru obsahuje životopis, odkazy na mediální články nebo zmínky o Lipavského dceři a manželce. Mail však namísto svému poradci Janu Rovenském zaslal ekologickému aktivistovi s totožným jménem. Dostali jej také mluvčí hnutí Martin Vodička či Babišův poslanecký asistent Darek Kysela.

"Dost jsem váhal, jestli ten mail zveřejnit. Fakt nejsem žádný babišobijec, na Letnou jsem nechodil a s panem Babišem jsem si v minulosti pracovně normálně psal a volal. V zásadě jsem smířen i s tím, že na sebe politici sbírají kompro, i když se mi to nelíbí. Ale tahat do toho děti a manželky svých protivníků je fakt přes čáru. Je to odporné, a je to podle mě ve veřejném zájmu, aby se o tom lidé dozvěděli," řekl Novinkám Rovenský.

Babiš následně popřel, že by na ministra sháněl kompromitující materiály. "Příčí se mi reagovat na ukradenou soukromou konverzaci, ale dobrá. Celá vláda stále mluví o válce, dostali jsme se tak daleko, že prezident nahlas mluví o vyslání našich vojáků na Ukrajinu. Pan ministr Lipavský ale za bezpečnostní riziko označuje mě, kvůli tomu, že vyzývám k hledání diplomatického řešení. Nejedná se o žádné kompro, jak se mi snažíte podsunout. Jde přece o podklady z veřejných zdrojů. Chci totiž na ty jeho lži reagovat ve Sněmovně a položit mu jednoduchou otázku, jestli by poslal své děti do války. Já totiž ne. Proto jsem se o to zajímal," řekl serveru.

Babišovy údajné "složky" přitom nejsou ničím novým. Před třemi lety, krátce před parlamentními volbami, předseda vládního hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že na něj politická konkurence shání kompromitující materiály, a nepřímo se odkázal právě na Babiše a hnutí ANO.

Ani současné shánění informací vládním politikům neuniklo a ostře ho odsoudili. "Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí ex-agent StB ale není překvapivé," napsal na síti X šéf Pirátů Ivan Bartoš.

"Jednou agent StB, vždycky agent StB. Andrej Babiš často mluví o mafiánských praktikách. To hlavně proto, že on je v nich mistr světa. V každé zemi na západ od nás by musel na své politické funkce rezignovat sám, nebo by jej k tomu donutili spolustraníci," uvedla šéfka Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Jednou estébák, vždycky estébák. Akorát dnes už nedonáší, ale donášení si kmotrovsky objednává. Tisíckrát může Babiš tvrdit, že s estébáky se nikdy nezapletl, ale jeho činy ho pravidelně usvědčují z toho, že Babiš = Bureš. V roce 2015 to byl poslanec Šincl, po volbách 2021 ministr Rakušan a dnes ministr Lipavský. Tohle fízlovské chování a hledání osobního kompra je za hranou. Chápu, že s ministrem Lipavským jako opoziční politik nesouhlasí, ale dělat si složku a pátrat po dětech, to jsou mafináské praktiky jak vystřižené z filmu Kmotr. Možná proto je mu tak blízký Robert Fico a současná slovenská garnitura," napsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.