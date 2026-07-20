Babiš omylem ukázal notičky na Pavla. Prezidenta má podle podkladů ignorovat

Libor Novák

20. července 2026 12:07

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

České zastoupení na summitu NATO doprovázela výrazná vnitropolitická tenze mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Českou delegaci tvořili vedle předsedy vlády a hlavy státu také ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Vláda přitom s účastí prezidenta na vrcholné schůzce původně nepočítala, Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi odjezd umožnil. Premiér Babiš následně prezidentovo působení na akci veřejně označil za ostudné a trapné.

Podle zjištění serveru Aktuálně.cz nyní předseda vlády pátrá po tom, kdo přesně prezidentovi s organizací jeho cesty a programu pomáhal. Premiér totiž původně vycházel z předpokladu, že Pavel bude vystupovat pouze jako řadový člen české výpravy bez vlastního harmonogramu a bez větší pozornosti okolí. Skutečnost však byla zcela odlišná, neboť prezident absolvoval jednání s vysoce postavenými státníky a zúčastnil se také neformální večeře lídrů.

Během celého pobytu doprovázel hlavu státu český velvyslanec v Turecku Petr Štěpánek, což vyvolalo další otázky ze strany předsedy vlády. Babiš se nyní snaží rozklíčovat podrobnosti o komunikaci, která probíhala mezi Pražským hradem, ministerstvem zahraničí a zastupitelským úřadem. Problematicky vnímal nejen samotné vystupování prezidenta, ale i praktické záležitosti, jako bylo ubytování na stejném patře stejného hotelu či přítomnost vlastních novinářů, kterým ambasáda zajišťovala dodatečnou akreditaci.

Zdroje z diplomatických kruhů však odmítají jakékoliv spekulace o tom, že by pracovníci zastupitelského úřadu konali s úmyslem cokoliv sabotovat. Podle nich musela malá ambasáda čítající kolem deseti lidí postupovat podle běžných protokolárních pravidel, která přijetí a odbavení prezidenta vyžadují. Samotný velvyslanec, popisovaný jako klidný odborník na Turecko a introvert, navíc podle diplomatů neměl k jakýmkoliv naschválům důvod ani povahu.

Téma vzájemných rozporů rezonovalo i v nedávném nedělním videu, ve kterém předseda vlády nechtěně odhalil dokumenty od svého poradního týmu. Babiš držel v rukou papír označený jako pokyny pro další komunikaci ohledně Petra Pavla. S pomocí digitálních technologií se podařilo část tohoto hůře čitelného textu rozluštit a zjistit, jakou strategii mu jeho spolupracovníci doporučují.

Materiál obsahuje podrobné rady, jakým způsobem prezidenta veřejně prezentovat. Podle podkladů by měl být Pavel stavěn do role faktického lídra opozice, za kterého parlamentní opoziční strany pouze opakují jeho myšlenky. Zpráva zároveň navrhuje naznačovat, že je hlava státu pod silným vlivem svého okolí, přičemž tyto konstrukce nemají být vyslovovány zcela přímo, aby nepůsobily jako otevřený útok.

Hlavním doporučením celého komunikačního materiálu je však zmírnění napětí a vyhýbání se dalším střetům. Autoři dokumentu premiérovi radí, aby spory dál nerozdmýchával, neboť veřejnost konfliktní témata nevnímá pozitivně. Babiš by měl prezidenta v maximální možné míře ignorovat, neútočit jako první a pouze reagovat na případné kroky z druhé strany.

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